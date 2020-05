Brussels Airlines zal vanaf 15 juni geleidelijk aan haar vluchten hervatten. Tegen augustus wil het bedrijf opnieuw vliegen naar 59 bestemmingen in 33 landen in Europa, Afrika en de VS.

Na twaalf weken zonder vluchten bouwt Brussels Airlines het aanbod opnieuw op vanaf 15 juni. Bedoeling is om tegen augustus 240 wekelijkse vluchten te bereiken, wat neerkomt op 30 procent van het oorspronkelijk geplande zomeraanbod in Europa en 40 procent van het langeafstandsprogramma.

In Europa zullen in totaal 45 bestemmingen worden aangevlogen in 20 landen, waaronder Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, Frankrijk en Denemarken. Op haar langeafstandsnetwerk zal de luchtvaartmaatschappij (onder voorbehoud van goedkeuring door de lokale overheden) 13 van de 17 Afrikaanse bestemmingen bedienen. In de VS zal New York JFK weer aangevlogen worden.

