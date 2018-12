Brussels Airlines behoort tot de meest milieuvervuilende luchtvaartmaatschappijen ter wereld

Volgens de ngo Atmosfair benut de maatschappij haar toestellen niet efficiënt genoeg, waardoor de CO2-uitstoot oploopt, staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.

De vliegtuigen van de Britse luchtvaartmaatschappij TUI Airways zijn het meest milieu-efficiënt, voor zover een vliegtuig dat überhaupt kan zijn. Brussels Airlines bengelt volgens de Atmosfair Airline Index (AAI) ergens onderaan het lijstje, op plaats 84 van de 125.

Atmosfair stelde de milieuranking op voor alle luchtvaartmaatschappijen ter wereld en heeft die gepresenteerd op de VN-klimaatconferentie in Katowice. De Duitse ngo vergelijkt de CO2-uitstoot van de vluchten met het laadvermogen van het vliegtuig, en hoe efficiënt de laad- en passagiersruimte wordt gebruikt. De efficiëntiepunten die op die manier worden toegekend - in drie categorieën: lange afstand, middellang en kort - bepalen op welke plaats een maatschappij staat in de lijst.

Het Braziliaanse Latam Brasil en China West Air bekleden respectievelijk de tweede en derde plaats in de lijst. Lagekostenmaatschappijen zoals Ryanair scoren door de band genomen goed omdat zij er meester in zijn om de ruimte in het vliegtuig tot de laatste centimeter te benutten, zowel in het laadruim als in het passagierscompartiment.

De dertig beste scorende luchtvaartmaatschappijen

1. TUI uit het Verenigd Koninkrijk

2. LATAM Airlines Brasil uit Brazilie

3. China West Air uit China

4. TUIFly uit Duitsland

5. Transavia.com France uit Frankrijk

6. SunExpress uit Turkije

7. Thomas Cook Airlines uit het Verenigd Koninkrijk

8. Air Europa Express uit Spanje

9. Condor Flugdienst uit Duitsland

10. Juneyao Airlines uit China

11. Jet2.com uit het Verenigd Koninkrijk

12. Air Europa uit Spanje

13. Air New Zealand uit Nieuw-Zeeland

14. Vietnam Airlines uit Vietnam

15. Beijing Capital Airlines uit China

16. Siberia Airlines uit Rusland

17. KLM uit Nederland

18. Virgin Australia International uit Australie

19. Air New Zealand Link in Nieuw-Zeeland

20. Air Caraibes uit Guadeloupe

21. Avianca uit Colombia

22. Alaska Airlines uit de Verenigde Staten

22. Shandong Airlines uit China

22. Sichuan Airlines uit China

22. Thai Airways International uit Thailand

26. Air Transat uit Canada

27. UTair Aviation uit Rusland

28. Air India Express uit India

29. Hong Kong Airlines uit Hongkong

30. Shenzhen Airlines uit China