Brusselaars kunnen dit weekend nog eens proeven van een zwemverkenning van Expedition Swim. Het initiatief van Pool is Cool en Leefmilieu Brussel moest eerder twee tests aflassen door het hete en wisselvallige weer, maar in de vijver van het Ter Kamerenbos wordt er dit weekend wel gezwommen.

De eerste zwemverkenning op 19 en 20 juli in de Neerpedevijver in Anderlecht was een groot succes met bijna 900 zwemmers. Maar de twee volgende expedities voor het openluchtzwemmen in het Ter Kamerenbos in Brussel-stad eind juli en in de vijver van de Koninklijke Visserij in Watermaal-Bosvoorde begin augustus werden helaas afgelast. De hittegolf en het wisselvallige weer zorgden voor een te slechte waterkwaliteit.

De organisatoren zorgen nu toch nog voor een tweede kans om in openlucht te zwemmen in een Brusselse plas. Zaterdag 17 en zondag 18 augustus kan van 13 uur tot 18 uur gezwommen worden in het oostelijke deel van de vijver van het Ter Kamerenbos. Inschrijven gebeurt niet meer online, maar enkel nog ter plekke vanaf 12.30 uur.

Pool is Cool en Leefmilieu Brussel zorgen voor kleedkamers, douches en drinkbaar water. Aangezien er geen tropische temperaturen verwacht worden dit weekend, zal er voor de zwemmers ook een verwarmende verrassing zijn.