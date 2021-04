Een oase aan rust, indrukwekkende fonteinen en een streepje kunst: we gingen op bezoek in 's lands enige watertuin. Dit valt er te ontdekken.

Meer dan 55.000 Belgen bezochten in 2020 de Jardins d'Eau d'Annevoie tussen Namen en Dinant, een uniek landgoed met een zeventiende eeuws kasteel, eeuwenoude bomen en tuinen met tientallen waterpartijen. Dat onvermoede succes wil de site in de Maasvallei dit jaar graag bestendigen: groene wandelbestemmingen zitten in de lift, de in 2017 gestarte renovatiewerken zijn bijna voltooid, en ook de kersverse erkenning als 'Jardin Remarquable' zwengelt de belangstelling aan. Dat label van de stichting Parcs et Jardins de Wallonie verenigt momenteel een tiental parken en tuinen van bijzondere waarde op cultureel, esthetisch, historisch of botanisch vlak en wordt telkens voor drie jaar toegekend.

...

Meer dan 55.000 Belgen bezochten in 2020 de Jardins d'Eau d'Annevoie tussen Namen en Dinant, een uniek landgoed met een zeventiende eeuws kasteel, eeuwenoude bomen en tuinen met tientallen waterpartijen. Dat onvermoede succes wil de site in de Maasvallei dit jaar graag bestendigen: groene wandelbestemmingen zitten in de lift, de in 2017 gestarte renovatiewerken zijn bijna voltooid, en ook de kersverse erkenning als 'Jardin Remarquable' zwengelt de belangstelling aan. Dat label van de stichting Parcs et Jardins de Wallonie verenigt momenteel een tiental parken en tuinen van bijzondere waarde op cultureel, esthetisch, historisch of botanisch vlak en wordt telkens voor drie jaar toegekend.De tot de verbeelding sprekende fonteinen, vijvers en watervallen in het kasteelpark werden aangelegd in 1758, op initiatief van Charles-Alexis de Montpellier, een welgestelde smidsbaas en aristocraat die veelvuldig door Europa reisde. Verspreid over twaalf hectare verraden de tuinen dan ook meerdere inspiratiebronnen. Zo wedijveren enkele grote waterbekkens en de 'Cascade française' in het oudste gedeelte met de strenge symmetrie en wijde, rechtlijnige perspectieven van de traditionele Franse tuinarchitectuur. Elders overheerst de Britse of Italiaanse stijl en wordt met artificiële grotten en ruïnes of andere elementen vooral een 'terug naar de natuur'-gevoel of een verrassingseffect gecreëerd.Een echte blikvanger op het makkelijke parcours is het elegante 'buffet d'eau' tegenover het kasteel: een met fonteinen gezoomde helling uit 1760, en ondertussen uniek in Europa. Zoals wel meer plekken op de site zou het tafereel absoluut niet misstaan in Netflix-hit 'Bridgerton'. Toch komen ook aan deze fonteinen geen machines of pompen te pas: al het watergeweld in de tuinen steunt op het hoger gelegen Grand Canal, de waterloop die de verschillende waterpartijen bevoorraadt, ondergrondse leidingen en de natuurlijke niveauverschillen op het domein.Ondertussen is het domein in de gemeente Anhée eigendom van het Waals Gewest. Die vertrouwde het erfpacht in 2017 weliswaar voor 99 jaar toe aan de ondernemer Ernest-Tom Loumaye, die samen met zijn echtgenote een stichting creëerde om de site te renoveren. Loumaye, een voormalige gynaecoloog, maakte internationaal carrière in de farmaceutische wereld en creëerde vervolgens zelf enkele succesvolle start-ups, tot zijn nakende pensioen hem opnieuw naar Wallonië leidde.Sindsdien verschenen er onder meer een zelfbedieningsrestaurant en een souvenirshop op de site. Die doen echter geen afbreuk aan het betoverende kader en het intieme karakter van het domein, dat in tegenstelling tot andere grote tuinen niet de rijkdom of macht van de eigenaar wilde uitdragen, maar tot de openstelling voor het grote publiek in 1930 uitsluitend privégebruik diende.Kunstliefhebbers worden de komende maanden niet vergeten in de tuinen van Annevoie: van 5 juni tot 1 oktober ontdek je er de sensuele organische sculpturen - de eerste zijn al opgedoken - van de Britse Anne Curry.Meer tijd ter beschikking? Dan wachten je tussen de citadellen van Namen en Dinant wel meer verrassingen. De abdijen van Leffe en Maredsous liggen op een tiental minuten rijden van Anhée, net als de indrukwekkende belvedères van Rivière en Profondeville. De schilderachtige plaatsen Falaën en Sosoye worden dan weer tot de mooiste dorpen van Wallonië gerekend, terwijl in Wépion rond 10 mei de eerste aardbeienkramen langs de Maasoever verschijnen. Meer informatie over de streek vind je bij de toeristische dienst van Dinant.