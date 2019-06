Strandwandelingen, kasteelbezoeken en wijnproeverijen scoren traditioneel hoog op het lijstje van Frankrijkfans. In Bretagne krijgen deze typische vakantieactiviteiten een bijzondere twist. Een strandwandeling leidt steil omhoog naar de hoogste vuurtorens ter wereld, een kasteelbezoek mondt uit in een escape game en zelfs de Gentse Feesten hebben hun Bretoense variant.

Rustige strandwandeling wordt ruige vuurtorenroute

Vakantie staat voor veel mensen gelijk aan zon, zee en strand. In Bretagne bieden de stranden net dat tikkeltje extra, met dank aan hun ruige kusten, kliffen en vuurtorens. Nergens in Frankrijk zijn er zoveel vuurtorens te vinden als hier: van schattig tot imposant, van toeristisch tot verlaten. Een Bretoense strandwandeling is niet helemaal compleet zonder een vuurtoren te beklimmen, de ene al wat ruiger dan de andere. In het Pays des Abers kan je zelfs een uitgestippelde vuurtorenroute volgen. Ga zeker eens vuurtorenhoppen in de regio, want elke vuurtoren heeft zijn eigen verhaal. Die van Saint-Mathieu rijst op uit de ruïnes van een oude abdij en de Phare du Stiff doet al dienst sinds 1700. Niet te missen (ook letterlijk) is de vuurtoren op Île Vierge. Deze granieten reus is met zijn 84 meter de hoogste vuurtoren ter wereld. Als beloning voor je klim krijg je een indrukwekkend uitzicht over het Pays des Abers, met riviermondingen naar de kust (abers) die wat te vergelijken zijn met Noorse fjorden.

De hoogste vuurtoren ter wereld. © Emmanuel Berthier

Klassieke wijnproeverij wordt aparte whiskytasting

Wie Frankrijk zegt, zegt wijnproeven. Maar in Bretagne pakken ze het graag anders aan. Hier kan je naast een goed glas wijn ook genieten van een heel aparte Keltische whisky. In de Distillerie des Menhirs in Plomelin produceert de familie Le Lay de enige boekweitwhisky ter wereld. De Eddu - Bretoens voor boekweit - wordt puur gestookt van boekweit, een plant die gelijkenissen vertoont met graankorrels. De destilleerderij organiseert boeiende rondleidingen en proeverijen van hun whisky, die zo Frans is als maar zijn kan. De drank rijpt op vaten van Frans eikenhout en boekweit staat zowat symbool voor de Bretoense kookkunst. De graansoort wordt in heel wat lokale lekkernijen verwerkt, zoals galettes, crêpes en koekjes.

Voor whisky moet je niet alleen in Schotland zijn. © Distillerie des Menhirs

Routineus kasteelbezoek wordt mysterieuze escape game

Eenmaal je door de poort van een Bretoens kasteel wandelt, lijkt de 21ste eeuw nog een verre herinnering. Ronddwalen in een kasteel is de gezinsuitstap bij uitstek, maar toch gaan sommige kinderen zich snel vervelen tussen de dikke muren. In een aantal kastelen in Bretagne worden daarom escape games georganiseerd, waarbij het hele gezin zich kan onderdompelen in het kasteelleven van weleer. Telkens staat een ander verhaal centraal, maar zoektermen als 'verloren schat' en 'opgesloten prinses' doen het altijd goed. In het Château Bienassis heeft een zekere François du Quélenec hulp nodig bij de zoektocht naar zijn verloren schat. Kinderen krijgen een uur de tijd om mee te speuren en de bewakers te verschalken. In het kasteel van Kergroadez-en-Brélès blijkt de markies vergiftigd. In een geheim vertrek van het kasteel ligt een tegengif verborgen waarmee hij gered kan worden. Het is eens wat anders dan een droge rondleiding met hoofdtelefoon.

Flashback naar het verleden in een Bretoens kasteel. © Noé C.

Gentse Feesten worden Bretoense Feesten

Pintje in de hand, gratis concerten en veel sfeer: de Belgische zomer kan niet zonder de Gentse Feesten. In Bretagne hebben ze zo hun eigen varianten, met het Festival van Cornouaille op kop. Dit evenement is bijna honderd jaar jong en heeft sinds 1923 nooit teleurgesteld. Maar liefst 250.000 bezoekers zakken eind juli af naar het historische hart van Quimper. Een week lang trilt de stad op het Keltische ritme, met concerten en optochten gewijd aan de Bretoense cultuur. Meer dan 200 voorstellingen en animaties staan op het programma, waarvan een groot aantal gratis. Nog zo'n bijzonder event is het tweejaarlijkse Festival du Chant de Marin, dat dit jaar plaatsvindt van 2 tot 4 augustus 2019. Zo'n 130.000 festivalgangers veranderen de kades van Paimpol in een oceaan van vrolijkheid. Honderden traditionele zeilschepen gaan voor anker in de haven, terwijl marinekoren zeemansliederen zingen op de kades. Een beetje te vergelijken met de schlagerzangers op de Gentse Korenmarkt of het Sint-Baafsplein ...