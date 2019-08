Breedlipneushoorntje komt ter wereld in Nederlandse zoo

De Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem viert feest vandaag: in de Nederlandse dierentuin is voor de tiende keer een breedlipneushoornjong geboren. Het mannetje maakt een gezonde indruk.

Breedlipneushoornjong in de Koninklijke Burgers' Zoo © YouTube

Sinds 2002 is de Koninklijke Burgers' Zoo opvallend succesvol met de neushoornfok: maar liefst tien neushoorntjes zagen er sindsdien het levenslicht. Slechts één jong kwam levenloos ter wereld. Het zal nog even duren voordat het pasgeboren neushoortje zichtbaar wordt gemaakt voor het publiek. Het dier is de eerste weken nog te klein om tussen de andere dieren op de safarivlakte rond te lopen. De breedlipneushoorn, ook wel de witte neushoorn genoemd, is de grootste soort én de meest sociale van de vijf levende neushoornsoorten op aarde. En op de olifanten na is de breedlipneushoorn het grootste hedendaagse landdier. In de Europese dierentuinen leven in totaal 269 exemplaren (116 mannetjes en 153 vrouwtjes) en worden er jaarlijks gemiddeld tien kalfjes geboren. Dat is te weinig, waardoor er nog steeds dieren uit het wild gehaald moeten worden. Lang niet alle mannetjes zijn vruchtbaar en ook bij de vrouwtjes zijn er voortplantingsproblemen. Momenteel wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de factoren die de voortplanting van deze diersoort bemoeilijken.