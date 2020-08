Ikea verkoopt pakketten die je - zonder montage - recht naar Tokio, Parijs, Cappadocië of de Malediven katapulteren. In de box zitten niet alleen woonaccessoires maar ook recepten, playlists, films en tips voor activiteiten die de sfeer van je favoriete vakantieoord oproepen.

De boxen brengen je huiskamer in vakantiestemming met items die de sfeer oproepen van je reisbestemming. Om de dozen te kopen moet je helaas naar de Ikea in de Verenigde Arabische Emiraten. De muziek-, recepten- en activiteitenboekjes kan je echte ook gewoon online downloaden en je vindt er zelfs welke items je nodig hebt om zelf de doos samen te stellen.

© Ikea

Met de Sunrise in Cappadocia-box recreëer je de zonsopgang op de beroemde Turkse bestemming met kussens, neppalmbomen en Turkse koffie. De Teatime in Tokyo-doos heeft alles voor een perfecte theeceremonie, inclusief faux-kersenbloesems, een activiteitenboekje en playlist.

© Ikea

Dankzij het Feet up in the Maledives-pakket bouw je dan weer je eigen paradijslijk eiland met namaakpalmen, lampjes en turkooizen accessoires. De L'Amour in Paris-box komt met serviesgoed en accessoires voor een tafeltje in je favoriete Parijse bistro, inclusief recepten, muziek en activiteiten die je meenemen naar de lichtstad.

