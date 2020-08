De historische bezienswaardigheden van Mycene, waaronder de beroemde Leeuwenpoort, zijn voorlopig gesloten door een grote bosbrand die in de buurt woedt. Volgens de Griekse media hebben de vlammen de randen van de stad uit de oudheid bijna bereikt.

De temperatuur steeg in de streek de afgelopen dagen tot boven de 36 graden. Neerslag van betekenis is er al enige tijd niet gevallen. De weersvoorspellingen voor het schiereiland Peloponnesos zijn bovendien ongunstig voor de bluswerkzaamheden. Het kwik kan maandag en dinsdag oplopen tot boven de 40 graden.

Ook in andere delen van Griekenland is het brandgevaar groot. In 2007 richtte een grote natuurbrand zware schade aan in de antieke stad Olympia.

