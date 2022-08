Boedapest, Londen of Kopenhagen: drie ontwerpers tippen hun favoriete adressen

Drie ontwerpers laten in hun adressenboek kijken en verklappen de beste reistips in hun favoriete stad.

BOEDAPEST

Sandra Sandor is de oprichtster en creative director van het Hongaarse modelabel Nanushka. Zelf omschrijft ze de stijl van haar merk als ‘bohemian modernist’, meteen ook een mooie omschrijving voor de stad waar ze woont, Boedapest.

“Ik voel een diepe connectie met Boedapest. Ik groeide hier op en startte in deze stad mijn label Nanushka, dat kan tellen als mijlpalen. Als kind woonde ik in het glorieuze kastelendistrict, net alsof ik in een sprookje leefde. Vandaag betrek ik een loft in Pest, met een prachtig zicht op de Donau. Ik heb hier altijd geleefd, slechts onderbroken door enkele korte pauzes, en ik ken de stad op mijn duimpje. Sinds enkele jaren waait er een opvallende internationale wind, maar het hart en de ziel van Boedapest blijven gelukkig onaangetast.”

1. Nanushka

“Als ik zo vrij mag zijn om een beetje te stoefen over onze eigen shop met café?” (lacht) In de flagshipstore van Nanushka kun je ook koffiedrinken of door magazines bladeren. Nanushka en Boedapest zijn onlosmakelijk verbonden en de bohemian spirit van de stad loopt als een eigenzinnige draad door de collecties.

Bécsi út 3

2. Ecseri Piac

De grootste tweedehandsmarkt in Boedapest, op een verlaten industrieterrein even buiten de stad. “Een van mijn favoriete activiteiten op zaterdagochtend is hier uren komen snuisteren.”

Nagykőrösi út 156

3. Möbelkunst

Een showroom met duizend vierkante meter tweedehandsdesign uit de twintigste eeuw. Van mid-century deco over Scandinavische meubelen tot Bauhaus-rariteiten of industriële stukken van Hongaarse ontwerpers.

Hölgy út 42

4. Falk Miksa utca

“Ik hou van architectuur. Een aanrader voor wie graag huizen kijkt, is de buurt rond Falk Miksa in het dertiende district.” Je vindt er niet alleen antiekshops en galerieën, maar ook mooie voorbeelden van Bauhaus, de architectuurstroming die de stad vorm geeft én Sandra Sandor inspireerde voor de komende herfst-wintercollectie.

5. Omorovicza boutique & spa

Elegant schoonheidsinstituut met roots in de thermale badcultuur van Boedapest. “Ze hebben de beste gezichtsmassages en zijn wereldberoemd om hun skincare op basis van modder en mineralen.”

Andrássy út 45

6. Q Contemporary

Spiksplinternieuwe galerie die focust op Oost-Europese hedendaagse kunst. Q Contemporary huist in een 19de-eeuws herenhuis op Andrássy Avenue, een van de meest prestigieuze boulevards in de stad.

Andrássy út 110

7. Buda-gebergte

“Als ik een vrije dag heb, wil ik die in de natuur doorbrengen. Op vijftien minuten rijden van de stad sta je in de bergen. Alle toeristen focussen op de klassieke city highlights, maar vergeten de omgeving. Het Buda-gebergte is prachtig en er lopen enkele wondermooie wandelroutes doorheen.”

8. Déryné

Iconische bistro met huisgemaakt brood en gebak op het menu, Hongaarse flair in het interieur en een gezellige va-et-vient op het terras. “Déryné is een instituut in de stad – ze gaan al meer dan een eeuw mee – en een toptip voor een late lunch op zondag. Op zonnige dagen kun je op de patio luisteren naar livemuziek en als je dan een heerlijke brioche bestelt, kan het niet meer stuk. Mijn favoriete gerecht op de kaart is hun versie van Turogomboc, een typisch Hongaars dessert.”

Krisztina tér 3

9. Borkonya

“Waar Hongaarse inspiratie Frans perfectionisme ontmoet. De keuken van chef Sárközi Ákos is inventief en tegelijk een ode aan de simpliciteit. Borkonya is een chique wijnbistro met meer dan tweehonderd flessen op de kaart, en toch blijft de sfeer altijd casual.”

Sas út 3

10. Trattoria Pomo D’Oro

“Geen fine dining, wel dé plek voor een gezellig diner. De volledige staf en de eigenaar zijn al meer dan tien jaar dezelfde gezichten. Deze trattoria is het meest authentieke Italiaanse restaurant van de stad.”

Arany János út 9

11. Gerbeaud

Een café-patisserie die al bestaat sinds 1858. “De desserts zijn er even grandioos als de architectuur.”

Vörösmarty Tér 7-8

LONDEN

Luke Edward Hall is een Britse kunstenaar, designer en columnist, die bekendstaat om zijn romantische tekenstijl met wilde bloemen en felle kleuren. Op zijn cv staan samenwerkingen met mooie namen als Burberry, Lanvin en Christie’s. In 2022 lanceerde hij zijn eigen designlabel Chateau Orlando, met T-shirts, handdoeken en totebags die scoren met vrolijke, zomerse prints. In het najaar komt bij de Franse uitgeverij Vendome zijn tweede boek uit: A Kind of Magic: The Kaleidoscopic World of Luke Edward Hall.

“Londen is de stad waar ik mezelf ontdekte. Ik woon er sinds mijn achttiende, studeerde er aan kunstuniversiteit Central Saint Martins, leerde er mijn echtgenoot kennen en het merendeel van mijn vrienden woont er.” De stad is een onderdeel van zijn DNA, zegt hij. “Ik woon er niet meer de hele tijd (hij heeft intussen ook een huis in de Cotswolds op het platteland, red.), maar kom er nog steeds meerdere keren per maand. Mijn lievelingsbuurt van het moment is Bloomsbury, met zijn mooie geschiedenis en goedbewaarde georgiaanse architectuur, gezellige straten, pleinen, parken en tuinen. Bloomsbury heeft nog een zekere kalmte, vergeleken met buren Soho en Clerkenwell. Lamb’s Conduit Street in het hart van de wijk is mijn favoriete straat: je vindt er een mooie mix aan shops, cafés en restaurants, en vooral een sfeer die je aan het mijmeren zet.”

1. Pentreath & Hall

Een walhalla voor dromers en inspiratiezoekers. Je shopt er geurkaarsen, Engels tafellinnen, geborduurde kussens, ouderwetse meubelen of botanische tekeningen, allemaal verstopt in een übergezellige winkel achter een blinkende, zwartgeschilderde façade. Pentreath & Hall wordt gerund door interieurontwerper Ben Pentreath en designer Birdie Hall. “Hij is mijn oude baas en zij een old-time friend. Vroeger had ik een atelier boven hun shop. Het staat er altijd bomvol ongebruikelijke decoratieve stukken voor je interieur.”

17 Rugby Street

2. Blue17

Blue17 is een indrukwekkende shop voor tweedehandskleding in een victoriaans gebouw verspreid over twee verdiepingen. “Ik koop geregeld vintage kleding als research voor mijn werk, maar evengoed om zelf te dragen. De selectie vintage bij Blue17 is geweldig en de kleren hangen geordend op kleur, kledingsoort en periode, waardoor je makkelijk kunt navigeren door de winkel.”

162 Holloway Road

3. L. Cornelissen & Son, Great Russell Street

“Ik hou van ouderwetse winkels die kunstmaterialen verkopen, en deze shop is echt een pareltje, met een smaragdgroene façade en een mooi bewaard donkerhouten winkelinterieur. Als ik in de buurt ben, kan ik het nooit laten om véél te veel schetsboeken te kopen.”

105 Great Russell Street

4. Dover Street Market

Misschien wel de beroemdste conceptstore van Londen, met merken als Comme des Garçons, Loewe, Balenciaga en Jil Sander. “Hoe vaak je er ook al geweest bent, Dover Street Market stelt nooit teleur. Ik blijf het leuk vinden om er rond te dwalen en dan te eindigen met thee en cake bij Rose Bakery op de bovenste verdieping.”

Haymarket

5. IDEA

Legendarische winkel met excentrieke kunstboeken die ze zelf uitgeven én een grote selectie tweedehands edities. “Deze cultshop kun je enkel op afspraak bezoeken, daarom koop ik vaak online bij hen. Hun selectie van boeken is ongeëvenaard: je vindt er oude en zeldzame wonderboeken over design, interieurs, tuinen of fotografie.”

101 Wardour Street

6. Bread by Bike

Deze bakkerij met aanpalend cafeetje is gespecialiseerd in zuurdesembrood en trage fermentatie. “Als ik in Londen verblijf, wandel ik bijna dagelijks met mijn hond Merlin naar Bread by Bike, bij wijze van ochtendritueel. Hun brood en gebak zijn zo lekker dat je er nooit genoeg van krijgt.”

30 Brecknock Road

7. Noble Rot

Gezellige wijnbar op Lamb’s Conduit Street in de wijk Bloomsbury. “Noble Rot is een heerlijke plek: briljant, no-nonsensegerechten en fantastische wijn. De ingrediënten komen van de beste producenten in het land en krijgen de aandacht die ze verdienen. Dit is het perfecte buurtrestaurant.”

51 Lamb's Conduit Street

8. Brunswick House

“Mijn vriend Jackson Boxer kookt hier en hij doet dat ge-wel-dig. De setting in een 18de- eeuws georgiaans herenhuis is magnifiek en Brunswick House is ook de thuisbasis van antiek- en curiositeitenspecialist LASSCO, dus je kijkt er sowieso je ogen uit.”

30 Wandsworth Road

9. Sessions Arts Club

Dit restaurant mixt food en kunst: er vinden regelmatig liveperformances plaats, de menukaart heeft arty vibes en elk seizoen wisselt de kunst aan de muren. “Sessions Arts Club is de glamoureuze place to be en de ster van de show is de uiterst elegante keuken van Florence Knight.”

24 Clerkenwell Green

KOPENHAGEN

Meme Marta Fagiuoli is het nieuwe Head of Womenswear bij het Scandinavische label Samsøe Samsøe. Ze is een Italiaanse ontwerpster die opgroeide ergens tussen Italië en de Verenigde Staten, maar vandaag in Kopenhagen woont.

“Ik leef in de leukste wijk van Kopenhagen”, vertelt de ontwerpster. “Nørrebro, een buurt waar mensen met diverse achtergronden wonen, toch wel belangrijk voor mij.” Het mooiste aan Kopenhagen vindt ze de ‘easiness’ van de stad. “Ze is niet te groot, waardoor je alles en iedereen makkelijk kunt bereiken te voet of met de fiets. Op het einde van de dag gaan we zwemmen in de haven of wandelen in de vele parken. Kopenhagen stond de voorbije vijf jaar vaak in de spotlights op het vlak van leefbaarheid, sustainability, mode en design. Die aandacht bracht positieve energie en nieuwe inwoners met andere visies of een frisse blik op ons urban DNA, altijd goed voor een stad.”

1. Acne Archive

Place to be voor liefhebbers van het Zweedse modehuis Acne Studios, want ze verkopen er stukken uit oude collecties, samples of tweedehandskleding. “Ik woon net om de hoek, helaas. Geen goed nieuws voor mijn bankrekening.” (lacht)

Elmegade 21

2. Pastis

Bij Pastis vind je no-nonsense bistrogerechten gepresenteerd in mooie kunstwerkjes op het bord. “Hét adres voor een steak met frietjes of simpelweg vis van de dag.”

Gothersgade 52

3. Det Grønne Loppemarked

De leukste tweedehandsmarkt in het hart van Nørrebro, de wijk waar Fagiuoli woont. “Det Grønne Loppemarked is meer dan zomaar een vlooienmarkt. Je kunt er ook biologische groenten, zuurdesembrood of een vegan ontbijt kopen. Ze ondersteunen lokale ondernemers en geven veel terug aan de wijk.”

Jagtvej 16

4. Samsøe Samsøe

Kopenhagen telt niet minder dan negen shops van Samsøe Samsøe. Het is ook de stad waar de broers Klaus en Preben Samsøe in 1993 voor het eerst een shop openden. “De collectie voor komend seizoen kreeg de titel Past Present Future. We willen de ziel van het merk respecteren, maar ook een hedendaags verhaal vertellen, met een focus op verschillende pasvormen en silhouetten die aansluiten bij een breed scala aan lichaamstypes.”

samsoe.com

5. Damernes Magasin

Een shoppingtip voor wie graag Deense en bij uitbreiding Scandinavische modelabels ontdekt. “Tine Falken, de eigenares van Damernes Magasin, is een goede vriendin van me. Ze verkoopt ook Mantle, het redelijk fantastische huidverzorgingsmerk op basis van CBD.”

Jægersborggade 29

6. Dzidra

“Niet ver van Casamadre (ziehierna, red.) vind je Dzidra, het restaurant van de sympathieke Izabella en Andreas. Ze serveren heerlijke ontbijt- en lunchgerechten in een ruimte waar een coole, positieve energie hangt. Ze organiseren ook workshops met kunstenaars en je voelt hier altijd een community vibe.”

Baldersgade 8

7. Casamadre

Fagiuoli runt in Kopenhagen samen met haar partner Riccardo Giraldo het Italiaanse restaurant Casamadre. “In Italië heeft iedereen een vast favoriet restaurant. Zo’n plek waar de eigenaars je voornaam kennen, waar je aan tafel schuift als je geen zin hebt om te koken en waar je altijd langer dan gepland blijft plakken. Dat type familierestaurant willen we met Casamadre graag zijn. Riccardo kookt simpel maar smaakvol, altijd met lokale ingrediënten. We hebben bovendien het allerliefste team ter wereld, zij zijn het hart van Casamadre.”

Tagensvej 67

8. Louisiana Museum

Het Louisiana Museum – op dertig minuten ten noorden van Kopenhagen – wordt beschouwd als het belangrijkste museum voor moderne kunst in Denemarken. “Voor mij absoluut ook een van de mooiste musea in de omgeving. De locatie is fantastisch: omgeven door een bos en pal aan de oever van de Øresund, de waterweg tussen Denemarken en Zweden.”

Strandvej 13, 3050 Humlebæk

9. Studio x

Deze interieurwinkel heeft de allures van een galerie. Bij Studio x verkopen ze designobjecten van bekende merken zoals e15, Flos en Serax, maar ook de minder voor de hand liggende labels Magniberg en Iris Hantverk.

Dronningens Tværgade 50