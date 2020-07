In Zoo Planckendael is de Indische neushoorn Karamat bevallen van een gezonde dochter na een zwangerschap van 16 maanden. Weldra kunnen we ook op kraambezo in het buitenverblijf van de neushoorns.

De Indische neushoorn is een bedreigde diersoort, gegeerd bij stropers. Bovendien staat de habitat van de dieren in India en Nepal onder druk. Zoo Planckendael zit mee in het Europese kweekprogramma dat een reserve wil aanleggen, mochten ze in het wild uitgestorven raken.

Baby V

Het koppel Karamat en Gujurat kreeg in 2015 al een zoon, Qabid, die naar de dierentuin van Edinburgh verhuisde. Het nieuwe jong kreeg nog geen naam, maar die zal al zeker met een 'V' beginnen, zoals bij alle dierenjongen die in 2020 geboren worden.

Vijfminutenworp

De bevalling, onder toezicht van de verzorgers via camera, duurde amper vijf minuten. De babyneushoorn weegt 60 kilogram en heeft nog geen hoorn. Die groeit een zevental centimeter per jaar maar slijt gelukkig ook af zodat het bij een 60 cm blijft voor een volwassen dier.

