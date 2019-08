Blauw, zo hemelsblauw: hier wonen de gezondste mensen ter wereld

Met een blauwe zone bedoelen we geen parkeergebied in een modale Belgische stad, maar wel een van de vijf meest fascinerende plekken op aarde. In de zogeheten 'Blue Zones' worden mensen met gemak honderd jaar en ouder. Waarom ze zoveel langer en gezonder leven dan andere aardbewoners? Elke blauwe zone heeft zo zijn eigen geheimen.

Het concept "Blue Zone" werd in 2005 in het leven geroepen door de Amerikaanse wetenschapper Dan Buettner. Hij deed onderzoek naar de vele honderdjarigen op Sardinië en merkte dat veel mensen er in goede gezondheid oud worden. Zelfs op hoge leeftijd worstelen ze veel minder met chronische ziekten, dementie of mentale problemen. Buettner was meteen geïntrigeerd en identificeerde nog vier andere plekken op aarde, waar buitenproportioneel veel eeuwelingen wonen. Hij markeerde ze met een blauwe stift op de wereldkaart.

