Zo'n 4 op de 10 Belgen zijn bereid om hun vakantiewijze aan te passen om het milieu te sparen. Bij de Belgische jongeren gaat het zelfs om de helft. Dat blijkt uit de jaarlijkse Vakantiebarometer van reisverzekeraar Europ Assistance.

'Zou u uw vakantiewijze aanpassen om zo uw ecologische voetafdruk te verkleinen?' Die vraag kregen 10.000 Europeanen, waaronder 1.000 Belgen, voorgeschoteld in een jaarlijkse enquête over hun reisgewoontes. Bijna 4 op de 10 Belgische reizigers (38 procent) antwoordde positief op deze vraag. Bij jongeren tussen 18 en 24 jaar stijgt dat zelfs naar 46 procent, of bijna 1 op 2. De ecologische voetafdruk werd voor het eerst toegevoegd als keuzecriterium voor de bestemming van de vakantie.

De Belgen lijken ook echt de daad bij het woord te voegen. Zo maken minder landgenoten gebruik van het vliegtuig om op vakantie te gaan. Dit jaar kiest 43 procent ervoor om met het vliegtuig te reizen, 5 procent minder dan in 2018. De trein, mobilhome en bus winnen allemaal een procent aan populariteit. Meer dan de helft (55 procent) gaat met de auto op reis, dat is evenveel als vorig jaar.

Minder budget

Uit de barometer blijkt voorts dat meer Belgen dit jaar op reis zullen gaan. Zo'n 65 procent van de Belgen maakt vakantieplannen in 2019, dat zijn er meer dan de 62 procent van vorig jaar. Het gemiddelde gezinsbudget voor een vakantie is wel gedaald, en blijft steken op 2.242 euro in 2019. Vorig jaar hadden de Belgen nog 72 euro meer veil voor hun vakantie (2.318 euro).