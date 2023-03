Beyoncé zit er op restaurant en Mel Gibson ligt er op het strand. Toch zal Santa Teresa nooit mainstream worden

Al tien jaar gaat Tiany Kiriloff met haar gezin surfen in Costa Rica met het paradijselijke strand van Santa Teresa als kerstdecor. Ze deelt met ons haar lievelingsadressen. “Het is te slecht bereikbaar om echt mainstream te worden.”

Elk jaar op vakantie naar dezelfde plek: voor de één een horrorscenario, voor de ander een zalig gevoel van thuiskomen. Tiany Kiriloff, fashionista, influencer en tv-persoonlijkheid, zit in de tweede categorie. Al tien jaar vliegt ze met haar gezin in de kerstvakantie naar Costa Rica. Meer bepaald naar Santa Teresa, een dorpje op het Nicoya-schiereiland aan de Stille Oceaan. “Het strand is er prachtig. De bergen en de jungle op de achtergrond maken het witte zand en de blauwe zee extra bijzonder. Ik raak het gewoon niet beu”, vertelt Kiriloff. Ze is niet alleen. Santa Teresa is populair, óók bij de sterren. Tiany: “In december kwamen we Beyoncé en Jay-Z tegen op restaurant. Met Mel Gibson deden we al een babbeltje op het strand.” Topmodel Gisele Bündchen heeft hier een huis, net als Mark Zuckerberg. Onder meer Heidi Klum, Miley Cyrus en Matt Damon werden hier al gespot.

© National

Those who know

En dan te weten dat Santa Teresa dertig jaar geleden nog een afgelegen vissersdorpje was. Het tien kilometer lange strand kreeg hoogstens een rugzaktoerist of surfaholic op bezoek. Eind jaren 90 kwamen de eerste hotels. Toen in 2002 het luxeresort Florblanca opende, zette dat Santa Teresa echt op de kaart. “Sinds ons eerste bezoek in 2013 hebben we de plek écht zien veranderen. Elk jaar kwamen er meer bars, restaurants en hotels. De wegen werden beter, net als de surfinfrastructuur: overal kun je nu lessen volgen en vind je huurmateriaal.”

Aan die positieve evolutie zit ook een schaduwkant: het gevaar van de overrompeling. Tiany schudt het hoofd. “Hier zal nooit massatoerisme komen. De overheid hanteert een strenge ecotoerismepolitiek om de biodiversiteit te beschermen. Daardoor zijn er weinig plaatsen om te logeren: een natuurlijke rem op het aantal toeristen. En hoogbouw is verboden. Het is ook een dure bestemming: vliegtickets zijn prijzig en ter plekke is het leven even duur als bij ons. Iemand omschreef Santa Teresa treffend als een plek voor those who know en those who have.”

Tiany en haar gezin tijdens hun favoriete bezigheid: surfen. © GF

Donkere jungle

Een andere natuurlijke remedie tegen massatoerisme is de onbereikbaarheid. “Het is een heel gedoe om er te komen. Alleen vanuit Amsterdam of Parijs vlieg je naar San José, de hoofdstad van Costa Rica. Omdat je ’s avonds laat landt, moet je een overnachting boeken om de volgende dag door te vliegen naar het schiereiland. In zo’n ieniemienie vliegtuigje voor tien man. Ver-schrik-ke-lijk vind ik dat. Het schokt en beeft en de landingsbaan is een veel te korte aangestampte aardeweg. Dan is het nog een uur rijden door de jungle”, vat Tiany samen. “Ik vergeet nooit die eerste vakantie. Het schemerde al toen we landden op de luchthaven van Tambor. Luchthaven is eigenlijk een te groot woord. Het is meer een bushalte zonder abri. Dus moesten we in de duisternis door de jungle de weg vinden naar Santa Teresa. Een extra uitdaging: in Santa Teresa zijn er geen adressen. Het dorp bestaat uit één lange straat van ongeveer vier kilometer. Adressen zijn beschrijvingen à la: tegenover het postkantoor of twee deuren naast de bakker. Het is een wonder dat we op onze bestemming geraakt zijn. Als ik één tip mag geven: werk met een reisbureau. Zij regelen alles en zorgen voor een oplossing als er iets misloopt. Wij doen dat via Kriski+.”

Even ziplinen in de jungle. © Linda Karlin

Vergeet je hoge hakken

Noem Costa Rica gerust het Zwitserland van Midden-Amerika: gezegend met een verbluffende natuurpracht, onberispelijke infrastructuur, een hoge levensstandaard en een pacifistische inborst. Ze hebben zelfs geen leger. Bovendien ligt Santa Teresa in een zogenaamde blue zone. Dat zijn vijf plekken ter wereld waar mensen een pak ouder worden dan gemiddeld, omdat het leven er zo goed is. Naast het Italiaanse eiland Sardinië, de Japanse provincie Okinawa, het Griekse eiland Ikaria en de Californische streek Loma Linda staat ook het Nicoya-schiereiland op de lijst.

Midden december tot begin januari is topseizoen, door de kerstperiode én het droge weer. “Die droogte maakt de boel erg stoffig. Dat moet je kunnen verdragen. Een witte kaftan zou ik niet aanraden”, lacht Tiany. “Sowieso is het geen echte modebestemming. Ik draag er mijn mooie zomerjurkjes, maar hoge hakken of designertassen laat ik thuis. Dat past daar niet.”

Brullende apen

De dagen van Tiany, haar man Didier en drie dochters bestaan er vooral uit surfen. Meermaals per dag is hier goede swell, iets waarvoor je op de meeste surfbestemmingen een eind moet rijden. “Om 5u30 gaat onze natuurlijke wekker: brullende apen. Dan gaan we surfen tot 8u. Dan volgt een uitgebreide brunch en daarna spelen we spelletjes, lezen een boek of gaan shoppen. Rond 15u gaan Didier en de meisjes weer het water in. Ik hou het als ‘surfsukkel’ bij één sessie. Daarna aperitieven we op het strand met wat vrienden en een frigobox. Rond 22u kruipen we doodmoe in ons bed. De afgelopen tien jaar vierden we hier Nieuwjaar, maar we lagen altijd al te slapen voor middernacht.”

Santa Teresa dorp. © reisjunk.nl

Junglefeest

Ook als je niet surft, is Santa Teresa een droombestemming, vindt Tiany. “Je kunt er ziplinen, kajakken of gewoon uitrusten in de luxe ecolodges. Er zijn ook veel yoga retreats. En je kunt uitstappen doen: naar het desolate kiezelstrand in Manzanillo of de natuurlijke hottubs Mar Azul in Mal Pais. In de jungle zijn er ook mooie watervallen. Omdat het voor ons een gezinsvakantie is, hebben we het nachtleven hier nog niet getest. Maar er zijn heel hippe feesten in de jungle, onder meer van Circoloco. Tot slot is het eten hier heerlijk. Naast de traditionele Tico-keuken van rijst, bonen, kip en eieren, zijn er veel trendy fusion-plekken. Vegan, veggie en bio vind je hier overal. En ze maakten hier al açai-bowls toen niemand daar in Europa van had gehoord.”