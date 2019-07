Strand bij Fukushima acht jaar na ramp weer open

Acht jaar na de ramp in de kerncentrale van Fukushima is zaterdag voor het eerst opnieuw een strand geopend in de buurt van de Japanse stad. Het gaat om het strand van Kitaizumi, dat 25 kilometer ten noorden van de kerncentrale ligt, en dat indertijd erg populair was onder surfers.

Archiefbeeld uit 2013: de 25-jarige Aem Endo trekt de zee in op het gesloten Toyoma-strand. 'Als ik teveel nadenk, kan ik mijn leven niet meer leven', zei ze toen aan persagentschap Reuters. 'Ik hou van de zee, ik geniet ervan. Ik ben niet bang van een beetje straling.' © Reuters