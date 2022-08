Getest: slapen in de bomen én tussen de Big 5 van Europa

Slapen in een boomtent met de Europese Big 5 rondom je heen? Het kan in het grootste wildpark van België.

‘Hoor je dat?’, fluistert ranger Chris ons toe terwijl we genieten van ons glas wijn rond het kampvuur. ‘Het is het gehuil van de witte en grijze wolven. Beide roedels waarschuwen elkaar “Blijf waar jullie zijn, dit is ons terrein!”.’ Terwijl ik een grote geut van mijn glas neem, hoop ik van harte dat de wolven elkaars waarschuwingen ter harte nemen. Het gehuil is een uniek geluid: fascinerend en kippenvelopwekkend tegelijk. En dan is de nacht nog niet eens begonnen…

We bevinden ons in Han-Sur-Lesse, waar we na sluitingstijd naar het basiskamp van het Wildpark van de Grotten van Han zijn gebracht. Het domein in de regio Famenne-Ardenne, een Unesco Global Geopark, heeft de laatste jaren een grote inspanning gedaan om zichzelf heruit te vinden. Het is het enige wildpark in Europa waar je de Europese big 5 kunt zien: de wolf, de bruine beer, de lynx, de Europese bizon en de veelvraat.

Sinds een aantal jaar zet het domein ook in op een totaalbeleving met onder meer muziek, een wijnproeverij of diner in de welbekende Grot, maar ook overnachtingen in en rond het park. Recent werd de glamping Cocoon Village geopend aan de rand van het domein, waar je met de luxe van een zacht bed en verse koffie kunt logeren.

Overnacht je je in een van de acht Tree Tents in een stuk bos van het Wildpark zelf, dan ga je voor de real deal: puur natuur, geen wifi, geen gsm-bereik, geen elektriciteit, geen douche en slechts een basic droogtoilet. Maar, je krijgt er wel je eigen ranger ter beschikking, die je de gekste dierenverhalen vertelt terwijl hij het aperitief serveert en de barbecue verzorgt.

Na het avondeten beginnen we aan de grootste uitdaging van de overnachting: de beklimming via het wankele trapje naar een tent die letterlijk in de bomen zweeft. Ik hoop van harte dat ik deze nacht niet uit bed moet om het toilet op te zoeken. Wanneer we ons onder het warme donsdeken in het ruime familiebed nestelen, komt het park pas echt tot leven… We herkennen het geschreeuw van de lynx, waar ranger Chris ons eerder al op wees. Of is het een uil? Andere geluiden kunnen we minder goed plaatsen, maar ze wiegen ons niettemin heerlijk in slaap. ‘De populairste periode om in het park te overnachten is rond september bij het burlen van de herten’, vertelde Chris ons eerder op de avond. ‘Dat is de paartijd. Het mannetjeshert verliest dan 25 procent van zijn lichaamsgewicht en gaat maar liefst 30 keer per dag van bil. Geloof me, als je dan hier komt overnachten, slaap je niet zo lekker. Maar het is écht magisch.’

Om 5.40 uur in de ochtend weerklinkt een nieuwe symfonie: het gigantisch luide gekwetter van vogels, alsof ze naast onze oren fladderen. En toch is dit de heerlijkste wekker die we ons kunnen indenken. Tijd om onze tent te openen en de reeën, oerossen en przewalskipaarden in de omringende vallei te zien grazen. Enkele jonge oerosjes zijn duidelijk heel erg blij dat het een nieuwe dag is.

Na ons kattenwasje in het basiskamp heeft ranger Chris een stevig ontbijt klaargezet voor hij met ons door het park trekt voor een privéwandeling. De kinderen in het gezelschap hangen letterlijk aan de lippen van Chris wanneer hij onder meer vertelt over de gewonde gieren die naar het park zijn gebracht. Ze werden in Spanje het slachtoffer van de wieken van windmolens. Of over de beren die in de lente verzot zijn op daslook omdat het hen kracht en energie geeft.

Aan het einde van de trip beleven we ons eigen magische moment. We steken voorzichtig de vallei over wanneer plots een enorme kudde hindes voor onze neus voorbij galoppeert. Wat een heerlijk geluid, alsof we midden in de Serengeti staan. En dat op anderhalf uur rijden van Brussel. De kinderen blijven verwonderd staan en grijpen de hand van ranger Chris. ‘De buitenlucht zal hen goed doen’, knipoogt hij naar hun mama. ‘Zoveel indrukken op één dag, geen schermpjes én de gezonde buitenlucht? Vanavond zullen ze heerlijk slapen.’

‘Wij ook’, denken we bij onszelf.

Tree Tents – prijs per persoon: 159 euro, kinderen: 89 euro. Inbegrepen: een avondmaaltijd met één halveliterfles schuimwijn, een ontbijt, toegang tot de Grot van Han en het PrehistoHan-museum en een privéwandeling met ranger in het Wildpark.

Meer info: https://grotte-de-han.be/nl/glamping/tree-tents