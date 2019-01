Meer overnachtingen van toeristen uit buitenland in België

Het aantal overnachtingen van mensen uit het buitenland in de toeristische accommodatie in België is in 2018 met 8,9 procent gestegen ten opzichte van 2017, volgens cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek. In de Europese Unie tekende alleen Letland op dat vlak vorig jaar een sterkere groei op (plus 10,1 procent). De cijfers omvatten zowel zakelijk als vrijetijdstoerisme.

In 2018 werden 40,8 miljoen nachten doorgebracht in toeristische logies in België, een groei van 5,4 procent vergeleken met 2017 (bij een Europese groei van 2,2 procent). Vooral bij de overnachtingen door toeristen van buiten België was er een sterke toename (plus 8,9 procent). De groei bij de Belgische inwoners lag in lijn met het Europese gemiddelde van overnachtingen van ingezetenen (plus 2,3 procent).

In 2018 waren er 20,3 miljoen overnachtingen door niet-ingezetenen in België en 20,5 miljoen overnachtingen door inwoners van ons land. (Belga/LP)