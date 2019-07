België nooit eerder zo populair bij toeristen

Het toerisme in België blijft maar groeien. Vorig jaar boekten toeristen in totaal 41,3 miljoen overnachtingen in Belgische accommodaties. Dat is een nieuw record, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

De Brusselse Grote Markt bij valavond. © Getty

Vorig jaar werden ruim 17,5 miljoen toeristen geteld in België, zowel uit het binnen- als buitenland. Zij waren samen goed voor 41.320.284 overnachtingen, oftewel 7 procent meer dan in 2017. Daarmee bevond het toerisme in België zich vorig jaar opnieuw op recordhoogte, klinkt het bij Statbel. Brussel De Belgen zelf zijn goed voor de helft van die overnachtingen. De Nederlanders vormen met 5,2 miljoen overnachtingen de grootste groep buitenlandse toeristen. Daarna volgen de Fransen (2,8 miljoen), Duitsers (2,7 miljoen) en Britten (2,0 miljoen). Vooral in Brussel was de toename van het aantal toeristen duidelijk voelbaar, met 10 procent meer overnachtingen in vergelijking met 2017. Vlaanderen is wel nog altijd het gewest dat er ruimschoots in slaagt de meeste toeristen aan te trekken, met 26 miljoen overnachtingen. Qua provincie steekt West-Vlaanderen er duidelijk bovenuit (12 miljoen overnachtingen), met dank aan de kust. Ongeveer de helft van alle overnachtingen (49 procent) werd geboekt in een hotel. Vakantiewoningen zijn goed voor een aandeel van 16 procent, vakantieparken voor 13 procent en jeugdherbergen voor 10 procent.