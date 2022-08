Zin in zen: meditatiereizen zitten in de lift

Wie thuis te weinig kans krijgt om zich terug te trekken en de stilte op te zoeken, is misschien gebaat bij een meditatiereis. Steeds meer mensen trekken naar het buitenland voor een reis naar hun innerlijke zelf. Van stiltereizen tot coachingtrips met aandacht voor mindfulness en ademwerk: er is voor ieder wat. “Eén week in de woestijn heeft hetzelfde effect als jaren therapie.”

Hoewel stilte- en yogaretreats al duizenden jaren bestaan, moet je tegenwoordig niet naar de hoogst gelegen bergen ter wereld reizen voor spirituele verdieping. In onze hogesnelheidsmaatschappij, met alle stress en druk die daarbij komt kijken, zijn meditatiereizen één van de grootste trends binnen het huidige wellnesstoerisme, met een aanbod dat begint in eigen land tot ver daarbuiten, en dat al voor een weekend, een week, of zolang je er nood aan hebt.

Ontdek ook onze meditatiepodcast met Steven Laureys

Nu recent onderzoek de voordelen van meditatie en mindfulness bevestigt (minder stress, lagere bloeddruk, beter slapen, bewuster handelen) is het begrijpelijk dat steeds meer mensen dit ook op reis willen ervaren, op een plek waar lichaam en geest doorgaans makkelijker ontspannen dan thuis.

Yogamoment in Marokko © Kim Hertogs

Ook heel wat Belgische organisaties voelen de stijgende interesse voor reizen waar verstilling en verdieping centraal staat. “Maar nieuw is die trend voor ons niet”, zegt Marleen Hofman, oprichtster en bezieler van Desert-Soul dat uiteenlopende meditatiereizen organiseert, van stiltereizen tot yogaweken, of zang- en klankreizen, telkens naar de Sinaï-woestijn in Egypte. “Mijn ervaring leert dat er altijd al behoefte is geweest voor dit soort trips”, zegt Hofman.

“Sommige deelnemers boeken zo’n reis op een keerpunt in hun leven, of omdat ze een te grote werkdruk of andere verantwoordelijkheden ervaren, maar anderen hebben niets tekort en lopen toch rond met de vraag ‘is dit nu alles?’ Al onze deelnemers hebben de behoefte om het hoofd even stil te zetten. Om innerlijke rust en kracht terug te winnen door helemaal te ontkoppelen met het thuisfront, in verbinding te gaan met de natuur en een authentieke cultuur. Om vanuit een andere plek de antwoorden te laten opborrelen en opgeladen met herwonnen levensvreugde en een sterker innerlijk kompas terug naar huis te keren. Want daar draait meditatie om: alles even stoppen en gewoon kijken, voelen en ervaren. Mijn ervaring leert dat één woestijnweek, waar deelnemers inspiratie en voeding krijgen die hen ondersteunt om volgende stappen te zetten, hetzelfde effect kan hebben als jaren therapie of coaching.”

Moment van stilte in de Sinaïwoestijn © Desert-Soul

Catherine, ondernemer in de gezondheidssector, beaamt. Zij ging vorig jaar in oktober mee met Desert-Soul naar de woestijn. “Omdat ik op zoek was naar de bron, de kracht en het licht in mezelf. Ik was al even bezig op het pad van persoonlijke zelfontwikkeling en boekte een stiltereis om stil te staan bij mezelf. Even weg zijn van de hectiek van werk en gezin: wat wil ik nu echt in mijn leven en wat wil ik niet meer? Een hele week leek me gepaster dan een workshop van 1 of 2 dagen, zodat je echt kan vertragen, stilstaan en emoties kunnen zakken van hoofd naar hart en buik om zo meer te voelen wat de essentie is, wat mijn essentie is. Daar wilde ik in de leegte van de woestijn mee bezig zijn.”

Ik leerde op reis dat iedereen als kind kleine trauma’s meemaakt die bepalen wie je later wordt en hoe je de dingen aanpakt.

“Onze dagen begonnen telkens om zeven uur ’s morgens, met yoga of meditatie, om rustig te ontwaken. Nadien in groep ontbijten bij de bedoeïenen, om er vervolgens op uit te trekken voor een wandeling of activiteit tussen de prachtige rotsen en bergen zand. Dan wandelden we in stilte door een kloof, of kregen we per twee een oefening om over te reflecteren. Tijdens de hele reis ben je vrij om het programma te volgen, of je even alleen terug te trekken, iets waar ik soms graag gebruik van maakte om alle emoties wat dieper te laten inzakken. Achteraf bekeken is dit geen heen- en terugreis, want je komt niet terug van zo’n week als de persoon die je ervoor was.”

Voor elk wat wils

Net zoals er verschillende meditatiestijlen en -technieken bestaan, is ook het aanbod aan meditatiereizen erg uiteenlopend. Zo organiseert de Antwerpse onderneemster en actrice Kim Hertogs met The Fieldwork regelmatig surfreizen naar Imsouane in Marokko. Fysiek en mentaal je grenzen verleggen is het doel, door surfen (voor elk niveau) te combineren met dagelijkse sessies yoga, ademwerk, meditatie en ecstatic dance, alles onder begeleiding van een opgeleid team.

Zwembadmoment na het surfen, in Imsouane, Marokko © Kim Hertogs

Niet zelden liepen de bezielers van meditatools eerst zelf tegen een muur, om van daaruit hun leven anders aan te pakken. Topneuroloog Steven Laureys, auteur van Het no-nonsense meditatieboek en stem van onze meditatiepodcast, ontdekte de kracht van mediteren pas na een echtscheiding. Ook voormalig radiomaker Eva Daeleman organiseert jaarlijks een yogareis naar Spanje, nadat ze door een burn-out ging. Ze doet dat samen met Adriana Stan, die met One Happy Yoga Travel energetische en yogaretraites aanbiedt wereldwijd.

“Ik nam onlangs deel aan een retraiteweekend in Malaga in Spanje”, zegt modestyliste Christine. “Het was georganiseerd door een vriendin van me die zelf spirituele coach is, Hollie Houston, of @soulsanctuaryworldwide op Instagram. Op het programma stond een mix van sound healing, mediteren, cirkelgesprekken en KAP. Dat laatste staat voor Kundalini activeringsproces en is, kortweg, gebaseerd op de wetenschap van trillingen, geluid en frequentie, met als doel spanning en blokkades weg te werken en je levenskracht te ontwaken. De sessie werd begeleid door Karin Nuñez De Fleurquin, die ook in België en online KAP-sessies geeft (@eskapismo op Instagram).”

Reizen is een ideaal moment om te leren mediteren. Op reis zijn mensen veel meer in beweging dan wanneer ze thuis in de zetel hangen

“In tegenstelling tot de andere deelnemers was ik niet naar Malaga gereisd omdat ik vastzit in mijn leven, of om een specifiek trauma te verwerken. Ik ben gewoon graag bezig met zelfontwikkeling. Ik vermoed sinds ik op mijn twintigste met een vriendin voor drie maanden naar India reisde en daar onder meer yoga en meditatie deed. Nadat ik moeder werd, voelde ik een aantal levensvragen dwingender opborrelen, zoals: wat is mijn nut in dit leven? Ik volgde een cursus intuïtieve ontwikkeling, beoefen reiki, maar ook uit elke sessie KAP of sound healing haal ik nieuwe inzichten. Meestal gewoon een soort van opluchting, je letterlijk verlicht voelen. De meerwaarde van zo’n meditatieweekend, waar je twee dagen lang met anderen in een huis verblijft en iedereen openstaat voor wat komt, is dat je jezelf nóg beter leert kennen. Gesprekken met anderen en meditatie, in een veilige setting, doet je nadenken over hoe je in het leven staat en helpt je inzien waarom jij op een bepaalde manier communiceert, reageert en denkt. Ik leerde op deze reis dat iedereen, ook ik, als kind kleine trauma’s meemaakt die bepalen wie je later wordt en hoe je de dingen aanpakt. Die inzichten zijn voor mij de meerwaarde van zo’n reis.”

Reizen om los te laten

Soms is meditatie niet het hoofddoel van de reizen die organisaties aanbieden, maar wel een belangrijk onderdeel. Zo organiseert Yasmin Dewilde met WeAreLions jaarlijks een coachingreis naar IJsland. Het doel is om in negen dagen los te komen van limiterende overtuigingen en gedragingen en na elke reis zijn er mensen die een nieuw bedrijf starten, in of uit een huwelijk stappen, financieel onafhankelijk worden of algemeen meer zelfvertrouwen en zingeving ervaren. “Dit is een rondreis door het zuiden van Ijsland, langs alle hoogtepunten waar Ijsland om bekendstaat. Daarbovenop krijgen de deelnemers persoonlijke en groepscoaching, die door mij begeleid wordt”, zegt Yasmin Dewilde. “IJsland is geen goedkope bestemming. Voor een reis van negen dagen, alles inbegrepen van logement tot coaching, betalen deelnemers 8.000 euro. Vooral ondernemers worden hierdoor aangetrokken, die een coachingtraject en persoonlijke groei willen combineren met een reis waar ze uit hun comfortzone worden getrokken.”

Op coachingreis naar Ijsland © WeAreLions

Volgens Yasmin Dewilde is meditatie een essentieel onderdeel van zo’n groeireis, omdat het helpt om je hoofd en zijn los te maken van gedachten die vasthangen aan het beeld dat je hebt van jezelf. “Mensen die zich inschrijven voor dit soort reis, willen het oude loslaten en zichzelf heruitvinden”, zegt ze. “Meditatie helpt om de ruis in ons hoofd los te maken. Voortdurend hebben we gedachten als: doe ik het wel goed? Wat gaan de mensen denken? Dat is allemaal storing op de pure connectie die je hebt met je innerlijke zelf. Vergelijk het met water in de rivier dat sneller gaat stromen als je er de keien en steentjes uithaalt. Reizen is een ideaal moment om stil te staan bij jezelf, op reis zijn mensen veel meer in beweging en in flow dan wanneer ze thuis in de zetel hangen.”

Zoals je denkt, zo zal je zijn en zo zal je leven zich vormen. Dat inzicht heb ik overgehouden aan mijn reis

Zelf biedt Yasmin Dewilde verschillende meditatievormen aan in IJsland. “Je hebt meditatie waar je goed van gaat slapen, en oppeppende meditatie”, zegt ze. “Om de dag te beginnen, doen we een oppeppende priming-oefening, bedacht door de Amerikaan Tony Robbins. Het komt erop neer dat je de dag begint met een positief piekmoment. Door fire breathing (armen in de lucht, uitademen door je neus, borstkas opwarmen), gevolgd door een dankbaarheidsoefening, en eindigend met het visualiseren van je succes (wat zijn drie zaken die je de komende tijd wil veranderen?) starten we de dag met goede energie. Ik heb zelf eerst veertig keer gevisualiseerd dat ik coachingreizen naar IJsland organiseerde, voor ik een voet in IJsland had gezet. Door je een situatie levendig in te beelden, en echt te voelen hoe fijn dat allemaal voelt, gaat je brein geloven dat je daar bent. Daarna gaat je onderbewustzijn aan de slag om je realiteit zo snel mogelijk aan je visualisatie overeen te laten komen. Een ander meditatiemoment tijdens de reis, bedoelt om een soort wedergeboorte te creëren, is de grafrede-oefening, waarbij je nadenkt over wat je wil dat een goede vriend over jou zou vertellen op je eigen begrafenis.”

Ijslandse natuurpracht © WeAreLions

Logopedist Kurt nam vorig jaar deel aan zo’n IJslandreis. “Ik kwam net uit een relatiebreuk waar ik erg van afzag”, zegt hij. “Toch gaf mij dat een duw om met mezelf aan de slag te gaan, op drie vlakken. Ik wilde terug meer tijd voor sport en mijn gezondheid, ik wou nadenken over wat ik van een partner verwacht, en ook in mijn praktijk als zelfstandig logopedist kon ik hulp gebruiken, maar ik wist niet goed hoe ik daar moest geraken. Voor ik naar IJsland vertrok, stond ik al open voor meditatie en oosterse therapie. Ik had ook het boek Master your mindset gelezen, van Nederlander Michal Pilarczyk die ook de app Meditation Moments uitvond, die ik een jaar lang superveel gebruikt heb. Tijdens de visualisatie- en meditatieoefeningen in IJsland focuste ik mijn gedachten telkens op die drie pijlers die ik wilde aanpakken. Ik beeldde me in hoe prettig het zou zijn om een assistent in mijn zaak te hebben, zodat ik meer tijd voor ontspanning zou hebben. Of hoe mijn relatie er in de toekomst moest uitzien.”

Meditatie en de kracht van je mindset zou een verplicht vak moeten zijn voor jongeren op school

“In IJsland besefte ik dat je als mens meestal pas echt groeit en grote stappen zet na een tegenslag. Hoe jammer het ook is dat we eerst die pijn moeten ervaren, maar het leven begint echt wel buiten je comfortzone. Een ander inzicht dat ik meenam is dat hoe je denkt, bepaalt hoe je zal zijn en hoe je leven zich zal vormen. Dat geloof ik echt. Als ik vandaag negatief of pessimistisch over iets denk, dan besef ik al snel dat dit weinig productief is. Vaak zijn die gedachten een soort beschermingsmechanisme en gebaseerd op angst voor het onbekende. Maar wie net positief in het leven staat, gaat ook veel positiviteit aantrekken.”

“Een jaar na mijn reis heb ik een nieuwe partner waarmee het geweldig klikt, een pas afgestudeerde logopedist die me assisteert in mijn werk, en meer tijd om gezond te leven. Ik vind dat de kracht van meditatie en de tools die je kan gebruiken om je mindset te veranderen eigenlijk een verplicht vak zou moeten zijn voor jongeren in het middelbaar. Het heeft zo’n invloed op je persoonlijkheid, op je goed voelen, doelen stellen of omgaan met tegenslag, want die hoort er altijd bij. Het zou toch geweldig zijn als je hier als jonge mens al mee aan de slag kan.”

Niet eender waar

Vaak gaan meditatiereizen door op een bijzondere plek in de natuur, met veel ademruimte en tijd om je zintuigen op verkenning te laten gaan. We Are Lions kiest voor IJsland, tussen gletsjers en meren, met boottochten langs ijsschotsen en wandelingen langs overweldigende, fotogenieke natuurplekken. “In IJsland is de natuur voortdurend in transformatie, ideaal voor wie zelf op zoek is naar andere manieren van zijn”, zegt deelnemer Kurt.

De gastvrijheid van de bedoeïenen in de Sinaïwoestijn © Desert-Soul

Marleen Hofman van Desert-Soul zweert dan weer bij de Sinaï-woestijn in Egypte. “Mijn kennismaking met de woestijn en de pracht van de natuur daar voelde voor mij als thuiskomen”, zegt ze. “Ook het contact met de lokale bevolking, de traditionele bedoeïenencultuur, is vandaag een essentieel onderdeel van elke reis die we organiseren. De Sinaï-woestijn is één van de krachtigste plaatsen op onze planeet. Het is moeilijk in woorden te vatten waarom. De trillingsfrequentie is er hoger, fijner, het voelt als een zeer vrouwelijke, beschermende energie die daar aanwezig is. De schoonheid van de natuur, de absolute stilte en het zand dat zowel geluid als negativiteit lijkt op te slorpen, maken dat je er helemaal tot rust komt zonder dat je daar inspanning voor moet doen. Dat klinkt voor velen allicht zweverig, maar zelfs sceptici die de stap zetten om toch mee te gaan, beleven hetzelfde.”

Voor wie nog twijfelt: wetenschappers hebben alvast onderzocht en aangetoond dat de positieve effecten van een klassieke vakantie meestal na enkele weken uitgewerkt zijn. De voordelen van een meditatiereis blijven daarentegen soms levenslang.

Lees ook: Op adem komen: waarom je bewust ademhalen een kans moet geven