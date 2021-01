Het bekende art-decogebouw 'White Residence' in Nieuwpoort zal de komende jaren een grondige renovatie ondergaan van zo'n 80 miljoen euro.

Het bekende art-decogebouw 'White Residence' in Nieuwpoort zal de komende jaren een grondige renovatie ondergaan van zo'n 80 miljoen euro. Het renovatieproject is voorgesteld in Nieuwpoort. Het gebouw zal plaats bieden aan 70 appartementen, handelsruimten, een bar en een brasserie. De renovatie moet klaar zijn tegen 2024, de honderdste verjaardag van het historische gebouw.

Het pand aan de zeedijk, dat dateert van 1924, is al enkele jaren in verval. In de Tweede Wereldoorlog raakte het nog ernstig beschadigd en in de jaren '60 verdwenen bij herstelwerken heel wat waardevolle elementen. Bovendien bleef structureel onderhoud de laatste decennia uit, met betonrot als gevolg.

Samen met het Londense architectenbureau David Chipperfield Architects gaat VDD Project Development het beschermde monument restaureren onder de noemer 'The Grand'. In het gebouw komen in 70 nieuwe appartementen. Daarnaast worden de historische bar en brasserie op het gelijkvloers in ere hersteld, zal er plaats zijn voor drie handelsruimtes en een zwembad met wellness in de kelderverdieping.

Er komt ook een ondergrondse parking met 115 parkeerplaatsen en er is plaats voor 248 fietsenstallingen. Daarbij worden alle historische elementen zorgvuldig gerenoveerd. Zelfs belangrijke elementen die doorheen de tijd zijn verloren gegaan, worden teruggebracht. Het gaat daarbij om onder meer de iconische toren en koepels van het gebouw, het hoekterras, de luifel en de loggia aan de kant van het Hendrikaplein.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de renovatie- en opbouwwerken aan 'The Grand' in het najaar van 2021 starten. De eerste bewoners zullen dan in 2024 hun intrek kunnen nemen.

