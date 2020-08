De Belgische vakantieparken en -huizen zijn deze zomer goed gevuld geraakt. De hoge bezetting is vooral te danken aan Belgen die in eigen land op vakantie gaan.

De parken van Landal GreenParks, dat huisjes verhuurt in de Ardennen en Limburg, zijn deze zomer helemaal volgeboekt, zegt marketingdirecteur Lizzy Keizer. 'Dat gebeurt eigenlijk elk jaar in de zomerperiode', zegt ze. Wel kozen Belgische klanten vaker voor een park in eigen land.

Minder Nederlanders

Dat merkt ook Center Parcs, met parken aan de Belgische kust, in de Kempen, Limburg en de Ardennen: 'De bezetting is goed, en het lijkt erop dat we het zelfs beter gaan doen dan vorig jaar', weet communicatieverantwoordelijke Marthijn Tabak. Ook hem valt op dat er meer landgenoten in de Belgische parken verblijven. 'Het advies om in eigen land te reizen, wordt goed opgevolgd. Ook in Nederland zien we dat mensen binnen de landsgrenzen blijven.' De verhuur van vakantiehuizen buiten de parken loopt trouwens ook prima dankzij Belgen die in eigen land blijven. Verhuurder Belvilla ziet dit jaar wel 19 procent minder Nederlanders voor de Belgische Ardennen kiezen.

Inhaalbeweging

De vakantieparken kennen dus een goede zomer, maar die maakt het jaar niet goed. De maandenlange sluiting kunnen ze niet meer goedmaken, klinkt het. Klanten wachtten ook langer met boeken, stellen beide uitbaters vast. De boekingen voor het najaar komen eveneens trager op gang. 'We hebben er toch vertrouwen in dat we nog een inhaalbeweging zullen zien', zegt Tabak. Dat meer mensen wachten tot het laatste moment, betekent wel dat er minder koopjes te doen zullen zijn.

Uitbreidingsplannen

Roompot, dat eveneens aan de kust en de Ardennen actief is, zegt een vergelijkbare bezetting te zien als vorig jaar. De boekingen voor volgend jaar lopen vlotter dan normaal. 'Het mooie weer van de voorbije weken speelt ongetwijfeld een rol, door de hoge bezetting was de keuze beperkt', zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve. Roompot wil het aanbod in België uitbreiden en heeft bouwplannen in de Vlaamse Ardennen volgend jaar.

