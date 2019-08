Belgen kopen steeds meer motorhomes. De verkoop van nieuwe motorhomes steeg in het eerste semester van 2019 met ruim 10 procent. Ook caravans verliezen hun populariteit niet, er werden dit jaar al bijna 3 procent meer nieuwe caravans ingeschreven.

Tijdens de eerste zes maanden van 2019 werden er 3.235 nieuwe motorhomes - een auto waarin je kan slapen - ingeschreven. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 2.921. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

Ook voor caravans, ­die door een per­so­nen­au­to voortgetrokken worden, geldt een lichte stijging. In het voorjaar van 2019 werden er 837 nieuwe caravans verkocht, tegenover 814 in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Voordelen

Een nieuwe motorhome kost gemiddeld 50.000 tot 62.000 euro, een caravan heb je vanaf 20.000 euro. Vooral motorhomes zien al enkele jaren een stijgende trend. In 2007 werden er nog maar 2.550 van die voertuigen gekocht, in 2017 waren dat er al 4.100. De stijging van de verkoop ligt volgens de Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA) aan de prijs en aan de voordelen om op deze manier te reizen. 'Mensen die een caravan of motorhome kopen, zijn op zoek naar vrijheid en reizen vaak naar de natuur, waar ze helemaal tot rust kunnen komen', verklaart voorzitter Bart Decuyper van BCCMA.

Mobicar, de beurs voor caravans en motorhomes, vindt dit jaar plaats van 3 tot 7 oktober in Brussels Expo. Je kan er onder meer een testrit maken met een motorhome, om te voelen hoe het is om met zo'n mobiel huisje te rijden.