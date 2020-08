Belgen mogen vanaf vandaag opnieuw naar Litouwen reizen. Dat meldt Buitenlandse Zaken in een aangepast reisadvies. Verschillende 'counties' in Ierland daarentegen zijn omwille van lokale uitbraken verboden terrein.

Litouwen veranderde code rood in code oranje en Belgen mogen dus opnieuw die richting uit. De voorwaarden voor landgenoten die naar daar willen reizen blijven echter streng. Zo moeten ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen die niet ouder is dan drie dagen. Daarnaast geldt een quarantaine van veertien dagen en wordt gevraagd om zich na aankomst te melden bij de lokale autoriteiten NHCP.

Ierland plaatste verschillende dorpen in de Midlands in lockdown omwille van lokale uitbraken. Ook Belgen kunnen daar dus niet meer naartoe. Het gaat om de counties Kildare, Offaly en Laois. Meer info is beschikbaar op de website van Buitenlandse Zaken.

