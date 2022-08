Belgen begin dit jaar meer op reis dan voor corona

Na twee jaar waarin de coronapandemie reisplannen in de war stuurde, zijn Belgen er in de eerste drie maanden van 2022 weer massaal op uit getrokken. Dat blijkt uit gegevens van statistiekbureau Statbel.

In januari, februari en maart ondernamen Belgen alles samen meer dan 4 miljoen reizen. Dat is 27 procent meer dan het gemiddelde van de aantallen van de eerste kwartalen van de jaren 2016 tot en met 2019. Het gros van de reizen – bijna 3,8 miljoen – zijn vakantietrips (+33 procent).

Het aandeel zakenreizen (260.000) zakte met een kwart. “Een deel van de zakenreizen is vermoedelijk blijvend vervangen door online vergaderingen”, oppert Statbel. Belgen gingen in het eerste kwartaal meer op reis in zowel het binnenland (+46 procent tot bijna 1,1 miljoen reizen) als het buitenland (+21 procent tot net geen 3 miljoen).

In eigen land blijft de kust de populairste bestemming, gevolgd door de Ardennen. Wie naar het buitenland trok, ging vooral naar Frankrijk, Spanje en Nederland. (Belga)