De zomervakantie is op gang getrokken en uit de cijfers van VAB-Reisbijstand blijkt dat reislustige landgenoten vooral richting Frankrijk uitgaan, bij voorkeur met de wagen.

Uit een analyse van het aantal pechgevallen op de weg kon VAB-Reisbijstand het een en ander afleiden over onze reisvoorkeuren deze zomer.

Autoroute du soleil

Grote winnaar is de autotrip naar Frankrijk. Ondanks een daling van 13 procent van het totale aantal pechgevallen in de afgelopen twee weken, blijft het aantal pechgevallen in Frankrijk wél hetzelfde als vorig jaar. Bovendien stijgt het aantal medische dossiers er van een op acht naar een op de drie. De populariteit ligt voor de hand: de coronamaatregelen zijn er vergelijkbaar, de zekerheid op mooi weer is groter en in geval van een nieuwe lockdown kunnen we relatief snel - met de eigen wagen - terug naar huis

Ola Espagna

Oostenrijk, Kroatië, Italië, Zwitserland en Duitsland zijn dan weer minder populair. Spanje daarentegen kent slechts een kleine daling, met 8 procent minder pechgevallen dan vorig jaar. We kiezen trouwens vaker voor een enkele bestemming en minder voor een rondreis, zo veel mogelijk in de eigen bubbel dus.

Minder vliegen

Daarnaast reizen we volgens VAB ook minder met het vliegtuig. VAB-Reisbijstand kreeg voor die reizen tot nu toe 75 procent minder medische dossiers te verwerken, vooral uit landen waarvoor een autoreis minder voor de hand liggend is, zoals Turkije, Thailand, de VS of de Canarische eilanden. Bovendien annuleren mensen met ziektesymptomen vaker hun vakantie. Een op de drie Belgen past trouwens zijn buitenlandse reisplannen aan na recente berichten over de heropflakkering van het coronavirus, zo bleek deze week nog uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Er wordt daarbij afgezien van vliegplannen of een andere bestemming gekozen.

Druk druk

VAB verwacht dit weekend opnieuw druk verkeer op de hoofdassen in Frankrijk, en bij ons richting kust en Ardennen door het verlengd weekend van de nationale feestdag.

Lees ook :

Een op drie past reisplannen aan na heropflakkeringen

Reisdrift Belgen groeide voor lockdown

Uit een analyse van het aantal pechgevallen op de weg kon VAB-Reisbijstand het een en ander afleiden over onze reisvoorkeuren deze zomer. Autoroute du soleilGrote winnaar is de autotrip naar Frankrijk. Ondanks een daling van 13 procent van het totale aantal pechgevallen in de afgelopen twee weken, blijft het aantal pechgevallen in Frankrijk wél hetzelfde als vorig jaar. Bovendien stijgt het aantal medische dossiers er van een op acht naar een op de drie. De populariteit ligt voor de hand: de coronamaatregelen zijn er vergelijkbaar, de zekerheid op mooi weer is groter en in geval van een nieuwe lockdown kunnen we relatief snel - met de eigen wagen - terug naar huisOla EspagnaOostenrijk, Kroatië, Italië, Zwitserland en Duitsland zijn dan weer minder populair. Spanje daarentegen kent slechts een kleine daling, met 8 procent minder pechgevallen dan vorig jaar. We kiezen trouwens vaker voor een enkele bestemming en minder voor een rondreis, zo veel mogelijk in de eigen bubbel dus.Minder vliegenDaarnaast reizen we volgens VAB ook minder met het vliegtuig. VAB-Reisbijstand kreeg voor die reizen tot nu toe 75 procent minder medische dossiers te verwerken, vooral uit landen waarvoor een autoreis minder voor de hand liggend is, zoals Turkije, Thailand, de VS of de Canarische eilanden. Bovendien annuleren mensen met ziektesymptomen vaker hun vakantie. Een op de drie Belgen past trouwens zijn buitenlandse reisplannen aan na recente berichten over de heropflakkering van het coronavirus, zo bleek deze week nog uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Er wordt daarbij afgezien van vliegplannen of een andere bestemming gekozen.Druk drukVAB verwacht dit weekend opnieuw druk verkeer op de hoofdassen in Frankrijk, en bij ons richting kust en Ardennen door het verlengd weekend van de nationale feestdag.