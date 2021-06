Vorig jaar had 62 procent van de Belgen in mei zijn reis al vastgelegd, dit jaar nog maar 31 procent.

Ook in 2021 mikt de Belg op meerdere vakanties per jaar. Dat blijkt uit de vakantiebarometer van Touring reisbijstand. 65 procent wil op reis naar het buitenland, 45 procent wil in eigen land een vakantie doorbrengen. Meer dan 4 op de 10 reizigers laten hun vakantieplannen afhangen van de vaccinaties.

Vorig jaar had 62 procent in mei zijn reis al vastgelegd, dit jaar nog maar de helft (31 procent). 19,7 procent blijft gewoon thuis, maar bij mensen die zich niet willen laten vaccineren of het nog niet weten, loopt dit cijfer fors op (tot 37 procent).

Juli (46 procent) blijft de populairste maand, maar september (39 procent) wordt bijna even populair als het hoogseizoen, ten koste van de maand juni (17 procent). Veel mensen zien het niet zitten om bij thuiskomst eerst nog in quarantaine te moeten en daar vakantiedagen aan op te offeren en wachten daarom de evolutie van het virus en de toegankelijkheid van de bestemming af.

Bekommernissen

De populairste bestemming blijft België (45 procent), op de voet gevolgd door Frankrijk (40 procent). Op ruime afstand volgt Spanje (15 procent). Verre oorden en exotische bestemmingen bengelen onderaan.

Liefst 69 procent kiest voor de wagen als vervoermiddel. Het gebruik van de fiets en de mobilhome gaat er licht op vooruit, net als de trein. Maar het vliegtuig (32 procent) wordt nog altijd maar half zo vaak gekozen als voor de pandemie.

De grootste bekommernissen van de reizigers zijn besmet worden met corona (35 procent) en in quarantaine moeten (34 procent), maar ook ziek worden op vakantie (34 procent) blijft een kopzorg. Voor een ongeval (27 procent) zijn we dan weer iets minder bekommerd dan voordien. Het onderzoek werd uitgevoerd in mei door studiebureau Indiville in opdracht van Touring bij duizend Belgen.

