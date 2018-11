Bekijk de prachtige winnaars van de Siena International Photo wedstrijd

De Siena International Photo Award behoort tot de grootste en bekendste fotowedstrijden ter wereld. Fotografen - amateurs en professionals - uit 156 landen streden met in totaal 48.000 beelden om de prijzen. Winnaars worden gekozen in verschillende categorieën zoals Architecture and Urban Spaces, Animals in their Environment, The Beauty of Nature, Fascinating Faces and Characters en Journeys and Adventures.

De algemene winnaar is een foto van het getraumatiseerde Rohinya meisje Asmat Ara dat zojuist gevlucht is vanuit Myanmar en met haar familie terecht is gekomen in een vluchtelingenkamp in Cox's Bazar in Bangladesh.