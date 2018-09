Bali onderneemt actie tegen respectloze toeristen op religieuze sites

Een Hindoe-leider heeft nieuwe regels aangekondigd in verband met het bezoeken van Hindoe-tempels, nadat respectloos gedrag vanwege buitenlandse toeristen woede onder de gelovigen had opgewekt.

Er is een regeringsdecreet in de maak voor regelgeving in verband met tempelbezoeken op het eiland. Bedoeling is het heilig karakter van de heilige plaatsen te vrijwaren, zei I Gusti Ngurah Sudiana, voorzitter van de op Bali gebaseerde Indonesia Hindu Society.

Hij legde uit dat een werkgroep met vertegenwoordigers van de regering en van Hindoe-leiders de nieuwe regels opstelt.

Zo zullen toeristen in de toekomst alleen de buitenste ruimtes van de tempels mogen bezoeken. Tempels waar wordt gebeden zullen dicht zijn wanneer er geen diensten zijn. Wie binnenwil om te bidden moet toestemming vragen aan een bewaker.

Indonesië is het grootste moslimland ter wereld, maar Bali is overwegend Hindoe. Vorig jaar bezochten zowat zes miljoen buitenlandse toeristen het eiland, zestien procent meer dan in 2016.