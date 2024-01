Bad op oneindig: de mooiste hotelbadkamers van Europa

De mooiste hotelbadkamers van Europa, met bad én duizelingwekkend uitzicht.

Shangri-La The Shard in Londen, VK

Het zicht vanuit je bad in de London Suite van het vijfsterrenhotel Shangri-La, op de 38ste verdieping van The Shard, is adembenemend, maar dat kun je ook over de prijzen voor een overnachting zeggen. Je krijgt er wel de badproducten van Jo Loves bij, het luxemerk van de Britse parfumeur Jo Malone. The Shard, het piramidevormige glazen gebouw aan de oevers van de Theems, is met een hoogte van 310 meter het hoogste van Europa.

Vanaf 4100 euro/nacht, shangri-la.com

Shrangli-La The Shard in Londen

Punta Tragara in Capri, Italië

Azuurblauw water, spitse rotsen, hier en daar een chic jacht, dat is het Tyrreense uitzicht vanuit het zalmroze, door Le Corbusier getekende hotel Punta Tragara. Het hotel klampt zich vast aan een rotspunt van Capri. In de Art Suite kijk je vanuit een diepblauwe badkuip door een gebogen raam op de Faraglioni-rotsen, in de Monacone Suite doe je dat vanuit een art deco aandoende marmeren tobbe.

Vanaf 680 euro/nacht, manfredihotels.com/en/punta-tragara

Punta Tragara in Capri © GF

Hotel Amano Covent Garden in Londen, VK

Covent Garden ligt aan je voeten wanneer je in het gouden bad van een van de Goldy Rooms glijdt . Dit boetiekhotel behoort tot een kleine Duitse hotelgroep en heeft, naast de 141 kamers, een Israëlisch-Spaans fusionrestaurant en een rooftopbar met panoramisch zicht, tapas en cocktails. Ook de buurt heeft uiteraard veel te bieden met theaters, restaurants, pubs en de metro om de hoek.

Vanaf 314 euro/nacht, amanogroup.de

Amano Covent Garden in Londen © John Athimaritis

Cromlix in Dunblane, VK

In 2023 heropende deze statige villa in het Schotse platteland na een grondige renovatie: ideaal voor mensen die door de recente filmsensatie Saltburn zelf eens een vakantie in een victoriaans landgoed willen doorbrengen, bad incluis. Bij typisch Schots weer zijn vooral de juniorsuites een aanrader, die stuk voor stuk voorzien zijn van een vrijstaand bad op pootjes met uitzicht op de aanpalende bossen en tuinen. Een mens zou voor minder uitkijken naar een druilerige dag.

Vanaf 555 pond per nacht, cromlix.com

Cromlix in Dunblane

Nhow in Berlijn, Duitsland

In alle kamers op de negende en tiende verdieping van het Nhow-hotel in Berlijn heb je zicht op de rivier de Spree. In sommige kamers is dat zelfs vanuit je bad. Het hotel is gelegen in de hippe buurt van Berlijn, tussen Friedrichshain en Kreuzberg, en krijgt ook regelmatig muzikanten over de vloer. Het is namelijk het enige hotel in de stad met een eigen muziekstudio en opnameruimte.

Vanaf 189 euro/nacht, nh-hotels.com

nhow Hotel in Berlijn

Bürgenstock Resort in Luzern, Zwitserland

Al 150 jaar lang worden hotelgasten van over de hele wereld ontvangen op de rug van de Zwitserse Bürgenberg, waar hun een waanzinnig uitzicht over het turkooizen Vierwoudenstrekenmeer, Luzern en de Alpen wacht. Het Grand Hotel groeide uit tot een vijfsterrenresort dat verschillende luxehotels, restaurants en spa’s omvat. Maar de mooiste badkamerzichten? Die zijn voorbehouden aan gasten die een Lake View Suite boeken in The Contemporary. Frontaal in de ene, zijlings in de andere, maar altijd even adembenemend.

Vanaf 1922 euro/nacht. burgenstockresort.com