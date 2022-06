Autovakantie erg populair bij Vlamingen: het wordt erg druk op de snelwegen

Ondanks de dure brandstofprijzen kiest de Vlaming resoluut voor de autovakantie. Dat blijkt uit een bevraging van VAB bij 2.000 Vlamingen. De mobiliteitsorganisatie waarschuwt dat het daarom extra druk kan zijn op de snelwegen naar het Zuiden.

Meer dan 70% van de Vlamingen wil dit jaar evenveel of vaker met de wagen op reis dan voor de coronacrisis. Bovendien kies een op de vijf Vlamingen voor meerdere vakanties, om de gemiste vakanties door de coronacrisis in te halen.

Zwarte zaterdag

VAB voorspelt dat het volgend weekend al druk kan worden op de weg, vooral op zaterdag. De mobiliteitsorganisatie raadt aan om op zondagochtend te vertrekken omdat het dan filevrij rijden is. Wie toch op zaterdag vertrekt, doet dat best pas in de late voormiddag. De grote drukte op de knelpunten is dan minder of al opgelost op het moment dat je er aankomt, klinkt het. Op vrijdag vertrekken om files te vermijden is dan weer geen goed idee.

Vermoeidheid

Verder raadt VAB af om ’s nachts te vertrekken omdat het gevaarlijk is. Een op de drie ongevallen op autosnelwegen tijdens de zomermaanden is namelijk geheel of gedeeltelijk te wijten aan vermoeidheid. Onderweg een overnachting boeken is een goed idee om de vermoeidheid, maar niet om files te vermijden, klinkt het tot slot nog.