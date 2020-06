Wie reisplannen had richting Australië, begint beter na te denken over een alternatief.

De Australische overheid denkt erover na om de grenzen dicht te houden tot volgend jaar, om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat berichten verschillende internationale media. Een vakantie richting Australië zit er naar alle waarschijnlijkheid dus niet meer in in 2020.

Ook Aussies zullen heel wat internationale reisplannen moeten annuleren. Zij zullen worden aangemoedigd om hun eigen land te verkennen, maar zullen ook nog naar Nieuw-Zeeland kunnen. Met dat land is immers een 'reisbubbel' overeengekomen. In navolging daarvan schrapte de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas alvast het merendeel van haar vluchten tot eind oktober.

Een andere uitzondering zou kunnen gelden voor internationale studenten en sommige andere bezoekerscategorieën die langer in het land zouden verblijven. Op voorwaarde dat ze bereid zijn om eerst veertien dagen in quarantaine te gaan, zouden zij het land misschien wel mogen betreden. Meer duidelijkheid daarover komt later.

