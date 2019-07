Australiërs willen van Groot Barrièrerif staatsburger maken

In Australië is een campagne gelanceerd om van het Groot Barrièrerif een staatsburger te maken. In Nieuw-Zeeland is een gelijkaardige campagne al eens gelukt.

De campagne Citizen Reef wil dat het Groot Barrièrerif net zoals elke Australische staatsburger een aantal fundamentele rechten krijgt, vooral het recht op leven. 'Ondanks zijn enorme bijdrage aan Australië, wordt hem nog steeds het basisrecht van elke Australische burger ontzegd: het recht op leven', zegt nieuwsorganisatie LADbible, die de petitie lanceerde op Change.org. Klimaatverandering Het Groot-Barrièrerif is het grootste koraalrif ter wereld, maar het wordt bedreigd door de klimaatverandering. Door de opwarming van water verbleekt het koraal, wat enorme gevolgen heeft voor de visbestanden die van het rif afhankelijk zijn. Het Groot-Barrièrerif levert de Australische economie elk jaar 6,4 miljard dollar op en geeft 64.000 mensen werk, stelt LADBible. Via de petitie hoopt ze de Australische regering te overtuigen. Bekende Australiërs, zoals zwemkampioen Ian Thorpe, plaatsten al hun handtekening. Rivier in Nieuw-Zeeland Zeven jaar geleden lukte een gelijkaardige campagne voor de Whanganui, een rivier in Nieuw-Zeeland. Die kreeg toen rechtspersoonlijkheid en daarmee rechten en belangen, net als een bedrijf. De Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, hadden dat afgedwongen na een van de langst lopende rechtszaken in het land.