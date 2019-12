Bosbranden en hitte teisteren Australië. De situatie is zo ernstig dat lokale autoriteiten nu vragen om reizen uit te stellen.

Australië is al sinds begin november in de ban van desastreuse bosbranden. Vooral de staten New South Wales en Queensland worden erg getroffen. De branden hebben al meer dan drie miljoen hectare natuur vernietigd en de enorme rookwolken zorgen ook in stedelijke gebieden ver van de brandhaarden zelf voor een belabberde luchtkwaliteit. Daardoor wordt aangeraden om binnen te blijven en zware inspanningen te vermijden.

De hulpdiensten vragen de lokale bevolking om zichzelf in veiligheid te brengen en reisplanninen in deze kerstperiode uit te stellen. 'We vragen iedereen om niet te reizen op wegen in de nabijheid van een vuurhaard tenzij het absoluut nodig is,' benadrukt Gladys Berejiklian, premier van New South Wales. Ook in Zuid-Australië zijn verschillende wegen gesloten.

Het ziet er niet naar uit dat de branden snel geblust zullen zijn. In sommige gebieden heeft het al langer dan een jaar niet geregend, een sterke wind wakkert de branden aan en de temperaturen liggen boven de 40 graden Celsius. 'Het lijkt erop dat deze branden zich ook na Kerstmis zullen blijven verspreiden', klinkt het.

Meer actuele informatie en advies over reizen in Australië vind je op de website van buitenlandse zaken.