Australië heropent zijn grenzen voor volledige gevaccineerde toeristen op 21 februari.

Australië heropent zijn grenzen voor volledige gevaccineerde toeristen op 21 februari. Dat maakte premier Scott Morrison bekend. Het land had inreisbeperkingen ingevoerd die behoorden tot de strengste ter wereld, om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden.

'Het is nu bijna twee jaar geleden dat we beslisten om de grenzen van Australië te sluiten', zei Morrison. 'Het land zal zijn grenzen heropenen voor alle visahouders op 21 februari.'

Australië heropent zijn grenzen voor volledige gevaccineerde toeristen op 21 februari. Dat maakte premier Scott Morrison bekend. Het land had inreisbeperkingen ingevoerd die behoorden tot de strengste ter wereld, om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. 'Het is nu bijna twee jaar geleden dat we beslisten om de grenzen van Australië te sluiten', zei Morrison. 'Het land zal zijn grenzen heropenen voor alle visahouders op 21 februari.'