De bergketen die gekend was als Koning Leopold-gebergte krijgt na 131 jaar de naam Wunaamin Miliwundi Ranges, dat kondigde de regering van Western Australia vandaag aan.

Het gebergte ligt in de Kimberly-regio in het noordwesten van Australië. De nieuwe naam komt er in overleg met de Aboriginals in de regio. Daar wilden ze al even af van de naam van de 'kwade tiran', na de Black Lives Matterprotesten van juni. De King Leopold Ranges doorkruisen het grondgebied van de Aboriginals, die het natuurgebied op hun manier benoemen. De nieuwe naam is een combinatie van de benaming die de Ngarinyin en Bunuba ervoor gebruiken.

Geen link met Leopold II

Ontdekkingsreiziger Alexander Forrest doopte het gebergte naar de toenmalige koning omwille van Leopolds 'grote interesse in expedities', meteen diens enige band met de bergketen. In West-Australië wordt wel meer naar Europese vorsten met expansiedrang verwezen, zoals de Oscar Range naar de Zweeds-Noorse koning en de Bonaparte Archipel voor de kust.

© Getty Images/iStock

Lees ook:

De brief van koning Filip: 'Wonden uit het verleden worden weer pijnlijk voelbaar'

Na "diepste spijt" van de Belgische koning, is het tijd voor herstelbetalingen aan Congo'

Dit zijn de mooiste natuurlijke plekken op aarde

Het gebergte ligt in de Kimberly-regio in het noordwesten van Australië. De nieuwe naam komt er in overleg met de Aboriginals in de regio. Daar wilden ze al even af van de naam van de 'kwade tiran', na de Black Lives Matterprotesten van juni. De King Leopold Ranges doorkruisen het grondgebied van de Aboriginals, die het natuurgebied op hun manier benoemen. De nieuwe naam is een combinatie van de benaming die de Ngarinyin en Bunuba ervoor gebruiken.Geen link met Leopold IIOntdekkingsreiziger Alexander Forrest doopte het gebergte naar de toenmalige koning omwille van Leopolds 'grote interesse in expedities', meteen diens enige band met de bergketen. In West-Australië wordt wel meer naar Europese vorsten met expansiedrang verwezen, zoals de Oscar Range naar de Zweeds-Noorse koning en de Bonaparte Archipel voor de kust.