Astana in Kazachstan: de vreemdste hoofdstad op aarde

Kazachstan had een adequate hoofdstad in Alma-Ata, tot 's lands leider besloot om te verhuizen naar het 1200 kilometer verderop gelegen provinciestadje Akmola. In een oogwenk werd een flonkerende hoofdstad uit de steppe gestampt met een nieuwe naam: Astana.

Architectuur in wit staal, blauw spiegelglas en klatergoud. © Sander Groen