Het eerste CO2-neutraal vakantiedorp in ons land wordt opgericht op de site van het domein van Mambaye in Spa. Dat meldt het bedrijf IDM, dat het project uit de grond stampte, in een persmededeling.

Het architectenbureau A2M, dat kantoren heeft in Brussel, New York en Lissabon, is aangesteld om het dorp te ontwerpen. Concreet gaat het om 150 kleine passiefwoningen waar vier tot twaalf mensen kunnen verblijven. De huizen zullen geplaatst worden op de site van Mambaye en zullen uitkijken op twee kastelen in Spa. Met de inrichting worden de bezoekers aangespoord om zich te voet, met de fiets of met een elektrische wagen te verplaatsen in het dorp. De ontwerpers denken ook na over groene mobiliteit naar het historische centrum van Spa, dat op minder dan 15 minuten wandelen van het dorp ligt.

Voor de activiteiten werkt IDM samen met lokale toeristische aanbieders. Het project mikt op Belgische, Nederlandse, Duitse en Franse toeristen en zou 50 banen creëren, klinkt het in de mededeling. Volgens IDM is er rekening gehouden met de opmerkingen van de buurtbewoners, die via een openbare enquête ondervraagd zijn. In eerste instantie had de groep een hotel met 80 kamers voor ogen, maar daar is ze vanaf gestapt. Uiteindelijk koos ze voor aparte huizen.

