Architectuur vol grandeur: van nieuwe hotels tot een bijzondere boekhandel in Brussel

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week gaat ze op zoek naar impressionante architectuur in Brussel.

Achter niet-gesloten deuren

Midden maart is er de zevende editie van BANAD, het Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival, dat de deuren opent van bijzondere gebouwen in de hoofdstad. Opvallende nieuwkomers zijn Hôtel Pieper (art-decofaçade op de Franklin Rooseveltlaan), Herenhuis Waxweiler (interieur van Léon Sneyers), Huis Van Waesberghe (art-nouveaubloemmotieven in de glasramen) en het voormalige atelier van kunstenaar Fernand Dubois (ontworpen door Victor Horta). De ticketverkoop start op 7 februari.

banad.brussels

Hôtel Pieper Brussel © Explore Brussels Ph: Gilles van den Abeele

Meer dan boeken

Nieuw in Brussel is BXL Central, een platenwinkel die ook boeken verkoopt. Er is nog geen website en toch vinden kopers vlot de weg. Dat komt misschien door de initiatiefnemer: Bart Van Aken is de voormalige eigenaar van boekhandel Paard van Troje in Gent. Zijn nieuwe winkel huist in hetzelfde gebouw als platenlabel PIAS en dat pand heeft een memorabele façade in pakhuisarchitectuur met glazen trapkoker. Vroeger gaf het onderdak aan de socialistische krant Le Peuple. Gevel kijken, boeken kopen en platen luisteren, beter dan dat wordt het op een zaterdag niet.

Sint-Laurensstraat 36, 1000 Brussel

© GF

Brutalistisch of neoklassiek

Brussel verwelkomt twee prestigieuze hotelketens. The Hoxton – met dakterras, kamers in seventiesstijl en brutalistische lobby – opent in april in de oude IBM-toren. Ruim een jaar geleden was er de opening van Juliana, dat huist in een gerenoveerd neoklassiek pand op het Martelarenplein, een van de weinige vijfsterrenhotels in ons land. Het komt met ouderwetse conciërgerie, roomservice en parkeerwachter.

thehoxton.com (vanaf 154) en juliana-brussels.com (vanaf 289 euro)