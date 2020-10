De derde editie van de Vlaamse Archeologiedagen, van 9 tot 11 oktober, wil jong en oud opnieuw laten kennismaken met archeologie, dankzij meer dan 80 activiteiten.

Om een gevarieerd aanbod te bieden, hebben 77 organisaties de handen in elkaar geslagen. Dit jaar zijn er, omwille van de coronacrisis, ook heel wat digitale activiteiten.

Normaal zouden de Archeologiedagen dit jaar, net zoals in 2019, in mei plaatsvinden, maar door de coronacrisis werd de editie uitgesteld. De Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en het Forum voor Vlaamse Archeologie (FVA) hebben opnieuw hun krachten gebundeld om de editie toch nog te laten doorgaan dit jaar, mits toepassing van de coronamaatregelen.

In totaal zijn er op 9, 10 en 11 oktober zeker 80 activiteiten voorzien. Geïnteresseerden kunnen onder meer een bezoek brengen aan opgravingen, zelf aan de slag gaan met een metaaldetector of in de keuken duiken met een foodarcheoloog.

Nieuw dit jaar zijn innovatieve fysieke activiteiten die je individueel, in kleine groep, thuis of buitenshuis kan beleven. Uiteraard zijn er omwille van de coronacrisis ook heel wat virtuele activiteiten voorzien. Zo zijn er bijvoorbeeld lezingen, virtuele zoektochten, online tentoonstellingsbezoeken en games. Het volledige aanbod van de activiteiten is te bekijken via archeologiedagen.be.

