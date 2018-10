Oudste intacte scheepswrak ter wereld gevonden in Zwarte Zee

'Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was om een schip dat dateert uit de oudheid intact terug te vinden, en dat op twee kilometer diepte', verklaarde professor Jon Adams, directeur van het maritiem archeologische centrum van de universiteit van Southampton (in het zuiden van Engeland) en een van de expeditieleiders.

'Deze ontdekking verandert onze kennis van de scheepsbouw en de scheepvaart van de oudheid', stelt hij nog in een mededeling.

Tijdens de expeditie Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP) werd drie jaar lang de bodem van de Zwarte Zee onderzocht voor de kust van Bulgarije over een oppervlakte van tweeduizend vierkante kilometer. Dat gebeurde met de hulp van een sonar en een voertuig dat vanop een afstand bediend kan worden en uitgerust is met camera's die ontworpen zijn voor diepwateronderzoek.

Romeinse tijd

Het team ontdekte meer dan zestig scheepswrakken die dateren van de Romeinse tijd tot de zeventiende eeuw. Het oudste is zo goed bewaard gebleven omdat het op een diepte lag waar geen zuurstof in het water zit en waar 'organismes duizenden jaren bewaard kunnen blijven', verklaart het team van Black Sea MAP.

'We hebben nog andere stukken van wrakken die nog ouder zijn, maar dit wrak lijkt helemaal intact', zegt archeologe Helen Farr aan de BBC. 'Het schip ligt op een zijde. Er is nog een mast en een roer, iets wat je niet elke dag ziet.'

Het onderzoek focuste zich in de eerste plaats op de evolutie van het zeeniveau en de stijging van de zeespiegel in de regio van de Zwarte Zee. De ontdekking van de scheepswrakken 'is een leuke bijkomstigheid', voegt Farr er nog aan toe.

Dit 'type van Griekse handelsboot is tot nu toe enkel geobserveerd op de decoraties van oud Grieks aardwerk', benadrukken de wetenschappers.

De expeditie werd uitgevoerd door de universiteit van Southampton, het nationaal archeologisch museum, de wetenschappelijke academie en het sub-maritiem archeologische centrum van Bulgarije.