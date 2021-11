In de Egytische stad Luxor is de 'Laan van de sfinxen', een 2,7 kilometer lange weg omlijnd met 1050 beelden, met een spectaculaire show geopend.

De 2,7 kilometer lange 'Laan van de Sfinxen' verbindt de tempel in Luxor (het vroegere Thebe) met de tempel in Karnak. Aan weerszijden van de weg staan 1.050 beelden van traditionele sfinxen en sfinxen met het hoofd van een ram. De meeste beelden stammen uit de periode van koning Nectanebo die tussen 380 en 362 voor Christus regeerde, maar de oudste beelden gaan terug tot de tijd van koningin Hatsjepsoet (rond 1400 coor Christus).

De weg lag eeuwenlang verborgen onder het zand tot de Egyptische archeoloog Zakaria Ghoneim de laan met beelden in 1949 ontdekte. In de jaren daarna doken er telkens nieuwe beelden op vanonder het zand. Nu, zeventig jaar later, wordt de laan geopend voor bezoekers.

En dat ging gepaard met het nodige spektakel. Zo'n 3.000 jaar geleden werd op de weg jaarlijks het 'Opet' festival gevierd. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse overstroming van de Nijl die ervoor zorgde dat de grond vruchtbaar was. Priesters, edelen en burgers liepen dan in processie van de tempel in Luxor naar Karnak als eerbetoon aan de god Amur-Ra, de belangrijkste god in Thebe. De priesters droegen dan drie gouden boten op hun schouders met daarin de beelden van de Triade van Thebe: de god Amun-Ra, zijn partner Mut en hun zoon Khnonsu.

Dit festival werd nu nog eens over gedaan ter ere van de heropening van de avenue. Honderden dansers en zangers in traditionele kledij begeleidden priesters die, net als destijds, drie gouden boten meedroegen. Ook vuurwerk en andere festiviteiten luidden de opening van, wat archeoloog Zahi Hawass, 'het grootste openluchtmuseum in de wereld' noemt.

