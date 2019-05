Nabij het Colosseum in Rome hebben archeologen het hoofd van een standbeeld van een oude Romeinse godin gevonden.

Het gaat om een wit, marmeren standbeeld en volgens de burgemeester van de Italiaanse hoofdstad, Virginia Raggi, is het hoofd goed bewaard.

De archeologen vonden het hoofd in de Via Alessandrina, een straat die parallel loopt met de Via dei Fori Imperiali, de straat die naar het Colosseum leidt. De archeologen vermoeden dat het standbeeld dateert van de eerste eeuw voor Christus tot de vierde eeuw na Christus. Het is volgens hen het hoofd van een godin. Op Facebook noemt Virginia Raggi de vondst 'geweldig'.