Een tombe die 4.500 jaar geleden ter ere van koning Djoser werd gebouwd, is opengesteld voor het publiek. De prachtig gedecoreerde muren, een intacte granieten sarcofaag en een waterbron werden fraai gerenoveerd.

Koning Djoser leefde 4.500 jaar geleden en liet tussen 2.667 en 2.648 voor Christus een graftombe bouwen: de zuidelijke tombe. Deze 31 meter diepe tombe is vijftien jaar lang grondig gerestaureerd en nu opengesteld voor het publiek.

De tombe bestaat uit twee verdiepingen. De bovenste is rechthoekig van vorm en de muren zijn versierd met turkooizen tegels. 'De muren zijn gedecoreerd met een serie stenen holtes in de vorm van in- en uitgangen met daarboven een fries van cobrahoofden die bescherming en macht symboliseren' vertelt Mostafa Waziri van de Egyptische overheidsdienst van Antiqiuteiten bij de opening.

. © Getty Images

De onderste verdieping ligt op een diepte van 31 meter en daar vind je het grafgedeelte met onder andere een grote sarcofaag van roze graniet en een waterbron.

. © AFP

Koning Djoser ligt overigens niet in deze tombe begraven, maar in de nabijgelegen trappenpiramide van Djoser. Deze 60 meter hoge piramide is de oudste bekende piramide in de wereld en werd ontworpen door zijn persoonlijke architect Imhotep. Waarom de zuidelijke tempel dan toch werd gebouwd, is niet helemaal duidelijk. Volgens Waziri kan de tombe een symbolische betekenis hebben. Ook is het mogelijk dat wel de ingewanden van koning Djoser er begraven liggen.

. © AFP

De zuidelijke tempel en de trappenpiramide maken deel uit van een groter complex bij Saqqara bij Caïro. In het 7 bij 1,5 kilometer grote grafveld lieten na koning Djoser nog zestien farao's een piramide bouwen. Ook liggen er overal grafmonumenten van hoge ambtenaren. Saqqara op zijn beurt is weer een deel van de antieke hoofdstad Memphis die sinds 1979 op de werelderfgoedlijst van Unesco staat en behoort tot één van de zeven antieke wereldwonderen. Tot Memphis behoren ook de piramiden van Gizeh, Abu Sir, Dahshur en Abu Ruwaysh.

. © AFP

. © AFP

. © AFP

Koning Djoser leefde 4.500 jaar geleden en liet tussen 2.667 en 2.648 voor Christus een graftombe bouwen: de zuidelijke tombe. Deze 31 meter diepe tombe is vijftien jaar lang grondig gerestaureerd en nu opengesteld voor het publiek.De tombe bestaat uit twee verdiepingen. De bovenste is rechthoekig van vorm en de muren zijn versierd met turkooizen tegels. 'De muren zijn gedecoreerd met een serie stenen holtes in de vorm van in- en uitgangen met daarboven een fries van cobrahoofden die bescherming en macht symboliseren' vertelt Mostafa Waziri van de Egyptische overheidsdienst van Antiqiuteiten bij de opening.De onderste verdieping ligt op een diepte van 31 meter en daar vind je het grafgedeelte met onder andere een grote sarcofaag van roze graniet en een waterbron. Koning Djoser ligt overigens niet in deze tombe begraven, maar in de nabijgelegen trappenpiramide van Djoser. Deze 60 meter hoge piramide is de oudste bekende piramide in de wereld en werd ontworpen door zijn persoonlijke architect Imhotep. Waarom de zuidelijke tempel dan toch werd gebouwd, is niet helemaal duidelijk. Volgens Waziri kan de tombe een symbolische betekenis hebben. Ook is het mogelijk dat wel de ingewanden van koning Djoser er begraven liggen. De zuidelijke tempel en de trappenpiramide maken deel uit van een groter complex bij Saqqara bij Caïro. In het 7 bij 1,5 kilometer grote grafveld lieten na koning Djoser nog zestien farao's een piramide bouwen. Ook liggen er overal grafmonumenten van hoge ambtenaren. Saqqara op zijn beurt is weer een deel van de antieke hoofdstad Memphis die sinds 1979 op de werelderfgoedlijst van Unesco staat en behoort tot één van de zeven antieke wereldwonderen. Tot Memphis behoren ook de piramiden van Gizeh, Abu Sir, Dahshur en Abu Ruwaysh.