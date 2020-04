Sinds 23 maart zijn alle musea en archeologische sites in Egypte gesloten. Maar niet getreurd: onder het motto 'Experience Egypt fromt Home' kan je virtuele 3D-tours door een groot aantal plaatsen maken.

Net als overal in de wereld, ligt ook in Egypte het toerisme volledig stil. Hotels en restaurants zijn gesloten en datzelfde geldt voor de musea en archeologische sites. Egypte grijpt deze periode aan om deze plaatsen grondig te reinigen. Maar het Ministry of Tourism wil graag dat toeristen ook in deze coronatijd van het moois in Egypte kunnen genieten.

Daarom hebben ze de campagne 'Experience Egypt fromt Home. Stay Home. Stay Safe.' gelanceerd. Sinds begin april verschijnt er iedere avond een nieuwe virtuele rondleiding op de website van het ministerie en op de sociale media kanalen.

Ondertussen staat er een mooie verzameling tours online en nog altijd komt er iedere dag een nieuwe virtuele reis bij. Het Ministerie deed een beroep op experts van Harvard University om te helpen bij het maken van zeer realistische 3D-tours waardoor je als het ware door de sites kan wandelen, alle kanten op kan kijken en zelf kan bepalen welke kant je op wandelt. De tours worden bovendien voorzien een pak interessante informatie in het Engels en Arabisch.

Khufu © Xinhua

Enkele tours waar je al uit kan kiezen zijn: de Trappenpiramide in Djoser, de Tombe van de Twee Broers in Saqqara, het Rode Klooster bij de stad Souhaq, de Ben Ezra synagoge in Caïro, de Tombe van Menna in de oude stad Thebe en de Moskee-madrassa van Sultan Barquq in Caïro.

Natuurlijk is dit niet hetzelfde als er zelf rond te wandelen, maar het komt redelijk in de buurt en bovendien is deze reis gratis en veilig.

Net als overal in de wereld, ligt ook in Egypte het toerisme volledig stil. Hotels en restaurants zijn gesloten en datzelfde geldt voor de musea en archeologische sites. Egypte grijpt deze periode aan om deze plaatsen grondig te reinigen. Maar het Ministry of Tourism wil graag dat toeristen ook in deze coronatijd van het moois in Egypte kunnen genieten.Daarom hebben ze de campagne 'Experience Egypt fromt Home. Stay Home. Stay Safe.' gelanceerd. Sinds begin april verschijnt er iedere avond een nieuwe virtuele rondleiding op de website van het ministerie en op de sociale media kanalen. Ondertussen staat er een mooie verzameling tours online en nog altijd komt er iedere dag een nieuwe virtuele reis bij. Het Ministerie deed een beroep op experts van Harvard University om te helpen bij het maken van zeer realistische 3D-tours waardoor je als het ware door de sites kan wandelen, alle kanten op kan kijken en zelf kan bepalen welke kant je op wandelt. De tours worden bovendien voorzien een pak interessante informatie in het Engels en Arabisch. Enkele tours waar je al uit kan kiezen zijn: de Trappenpiramide in Djoser, de Tombe van de Twee Broers in Saqqara, het Rode Klooster bij de stad Souhaq, de Ben Ezra synagoge in Caïro, de Tombe van Menna in de oude stad Thebe en de Moskee-madrassa van Sultan Barquq in Caïro. Natuurlijk is dit niet hetzelfde als er zelf rond te wandelen, maar het komt redelijk in de buurt en bovendien is deze reis gratis en veilig.