Franse en Noorse archeologen hebben in de Westelijke Woestijn in Egypte een christelijk klooster uit de vijfde eeuw opgegraven.

De ontdekking van het klooster werd gedaan in de Bahariya oase en is belangrijk omdat het een licht werpt op het vroegste kloosterleven in dit deel van Egypte. Het gevonden kloostercomplex bestaat uit zes secties die tussen de vijfde en zeventiende eeuw zijn gebouwd. Er werden resten van drie kerken gevonden, een eetzaal, cellen voor monniken, fonteinen en verschillende ostrakons (potscherven met Griekse teksten) uit de vierde en vijfde eeuw.

. © AFP

Sommige van de muren zijn gemaakt van basalt, andere zijn uitgehouwen in de rotsen en nog andere stukken zijn gemaakt van stenen van modder. Op de wanden van de kerken en vertrekken van de monniken staan Griekse inscripties en ook symbolen met een Koptische betekenis.

. © AFP

. © AFP

De ontdekking van het klooster werd gedaan in de Bahariya oase en is belangrijk omdat het een licht werpt op het vroegste kloosterleven in dit deel van Egypte. Het gevonden kloostercomplex bestaat uit zes secties die tussen de vijfde en zeventiende eeuw zijn gebouwd. Er werden resten van drie kerken gevonden, een eetzaal, cellen voor monniken, fonteinen en verschillende ostrakons (potscherven met Griekse teksten) uit de vierde en vijfde eeuw. Sommige van de muren zijn gemaakt van basalt, andere zijn uitgehouwen in de rotsen en nog andere stukken zijn gemaakt van stenen van modder. Op de wanden van de kerken en vertrekken van de monniken staan Griekse inscripties en ook symbolen met een Koptische betekenis.