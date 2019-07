Archeologische vondst zet nieuwe vraagtekens bij verspreiding Homo sapiens

Een gebroken schedel die in de jaren 70 werd gevonden in een grot in Griekenland is minstens 210.000 jaar oud en daarmee van de oudste Homo sapiens die ooit buiten Afrika werd gevonden. Dat zeggen wetenschappers in een artikel dat woensdag verscheen in het tijdschrift Nature. Als dit klopt, zou dit betekenen dat de Homo sapiens veel eerder dan gedacht naar Europa kwam.

De schedel, die Apidima 1 gedoopt werd door wetenschappers, werd destijds bestempeld als die van een pre-neanderthaler, maar via de moderne technieken konden wetenschappers achterhalen dat het om een vroege Homo sapiens gaat. 'Apidima 1 bewijst dat de verspreiding van de Homo sapiens buiten Afrika niet alleen vroeger dan gedacht gebeurde, meer dan 200.000 jaar geleden, maar ook dat die tot Europa ging', zegt co-auteur Katerina Harvati, van de universiteit van het Duitse Tübingen. Bij de ontdekking moet wel een kanttekening geplaatst worden. In een commentaar bij de studie zegt Eric Delson van het New Yorkse Lehman College dat het feit dat enkel de achterkant van de schedel werd gevonden, sommigen kan doen besluiten dat niet ondubbelzinnig vastgesteld kan worden dat het om een Homo sapiens gaat. Wetenschappers vragen dan ook om meer bewijs. De Homo sapiens, ook wel de moderne mens genoemd, verscheen het eerst in Afrika. De oudste resten dateren van 300.000 jaar geleden en werden in Marokko gevonden.