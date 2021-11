Archeologen hebben bij de Chan Chan archeologische site in Peru een massagraf met zo'n 25 à 30 skeletten, keramieken potten, naalden en andere voorwerpen gevonden.

De skeletten zijn vooral van vrouwen en kinderen en allemaal jonger dan dertig jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden lag in die tijd rond de veertig jaar. De skeletten zijn nog vrijwel volledig intact. De overledenen behoren tot het Chimú volk dat in het precolumbiaanse tijd, tussen 850 en 1470, het koninkrijk Chimor vormde.

In het vierkante meter grote werden naast de skeletten ook zeventig gebruiksvoorwerpen gevonden. De overledenen behoorden waarschijnlijk tot adellijke families want het graf werd ontdekt binnen de muren van Utz An, het paleis waar vermoedelijk de aristocraten woonden. De skeletten waren gewikkeld in stoffen en werden begraven in zithouding wat duidt op een voorbereiding op de reis naar het hiernamaals.

Alhoewel de Chimú mensen aan de Goden offerden, is het niet waarschijnlijk dat dat bij deze dertig mensen ook het geval was want er werden geen sporen gevonden die daarop duiden. Wat de doodsoorzaak was, moet nog onderzocht worden.

De archeologische site Chan Chan ligt in de buurt van de stad Trujilo en bestrijkt zo'n 36 vierkante kilometer. Het is één van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Amerika en was de hoofdstad van het Chimor rijk. Op het hoogtepunt woonden er tussen de 40.000 en 50.000 mensen. Chan Chan was verdeeld in negen min of meer autonome citadels met daarbinnen tempels, huizen, pakhuizen, begraafplaatsen... De muren waren prachtig versierd met schilderingen die voor een deel nog te zien zijn. Ook had iedere citadel plaatsen waar bijvoorbeeld metaal werd bewerkt of stoffen werden geweven. Uit resten van irrigatiesystemen rondom de stad weten we dat de inwoners ook landbouw bedreven.

In 1470 veroverden de Inca's de stad. Ze namen veel over van de Chimu zoals het politieke systeem waarbij een rijke en machtige elite regeerde over de arme bevolking en hun manier van wegen aanleggen, steden bouwen en irrigatiekanalen maken.

Chan Chan staat sinds 1986 op de Unesco lijst van werelderfgoederen en is de grootste van adobe of kleisteen gemaakte stad ter wereld.

