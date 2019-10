Israëlische archeologen hebben in Bet Shemesh nabij Jeruzalem de restanten van een ongeveer 1.500 jaar oude Byzantijnse kerk gevonden.

De kerk bevat een 'spectaculaire mozaïek' met geometrische figuren, bladeren, vruchten en vogels, en een graftombe. Dat heeft het Israëlische agentschap voor antieke vondsten meegedeeld. Ook werd een aanwijzing gevonden dat de kerk door Grieken werd toegewijd aan een 'glorieuze martelaar'.

Bet Shemesh © AFP

'De identiteit van de martelaar is niet bekend', aldus de overste van de archeologen Benjamin Storchan. 'maar er zijn allerlei aanwijzingen dat het om een belangrijke figuur ging.'

Bet Shemesh © AFP

De muren van het gebouw werden met kleurrijke fresco's versierd. De zuilen werden bekroond met kapitelen, waarvan sommigen misschien geïmporteerd werden. In het centrum van de uitgegraven site stond de kerk in basiliekvorm, die mogelijk in de zesde eeuw werd gebouwd. In de onderaardse graftombe zouden de resten van de martelaar hebben gelegen. Die waren eerder met marmeren platen bedekt.

Bet Shemesh © AFP

De vondsten werden gedaan bij het bouwrijp maken van het gebied voor een nieuwe woonwijk. Het Israëlische ministerie voor Woningbouw investeerde 1,8 miljoen euro in de archeologische opgravingen.

Bet Shemesh © AFP

Bet Shemesh © AFP

Bet Shemesh © AFP