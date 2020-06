Archeologen hebben een brede cirkel van diepe schachten ontdekt rond een oude nederzetting in de buurt van Stonehenge.

De ontdekking opent wellicht nieuwe inzichten naar de oorsprong en betekenis van het mysterieuze, prehistorische monument in Engeland, zeggen de onderzoekers.

Archeologen van verschillende universiteiten namen deel aan het project. Hun veldwerk onthulde bewijs van een twee kilometer wijde cirkel van schachten met een diepte van vijf meter en een diameter tien meter. De schachten omringen de oude nederzetting Durrington Walls, op 3 kilometer van Stonehenge, aldus de Britse openbare omroep BBC.

Experten vermoeden dat de ongeveer twintig schachten gediend kunnen hebben als een grens voor een heilig gebied, dat verband hield met Stonehenge. Er zijn aanwijzingen dat de schachten dateren uit dezelfde periode, ongeveer 4.500 jaar geleden. De stenen cirkel in Stonehenge, waarvan de betekenis ondanks decennia van onderzoek nog onbekend blijft voor wetenschappers, is een van de beroemdste bezienswaardigheden van Groot-Brittannië.

'Dit is een ongekende vondst van grote betekenis in het Verenigd Koninkrijk', zei Vincent Gaffney, een van de archeologen die het project leidt. 'Onderzoekers van Stonehenge en zijn landschap zijn verbaasd over de schaal van het bouwwerk en het feit dat het tot nu toe niet was ontdekt', zei hij.

Nick Snashall, archeoloog voor de Stonehenge World Heritage Site, prees de nieuwe ontdekking als 'verbazingwekkend', aldus nog BBC. De ontdekking 'biedt ons nieuwe inzichten in de levens en overtuigingen van onze neolithische voorouders'.

