Een groep archeologen heeft in een grot op het Indonesische eiland Sulawesi een afbeelding van celebeswrattenzwijnen ontdekt van vermoedelijk 45.500 jaar oud: de oudste die tot nu toe gevonden is.

Een groep archeologen uit Australië en Indonesië vond de rotsschildering in de Leang Tedongnge grot op Sulawesi. Te zien is een celebeswrattenzwijn in donkerrode en paarse kleuren. De schildering is gemaakt van het oker mineraal en is 136 bij 54 centimeter groot. Boven de rug van het zwijn zijn twee menselijke handen geschilderd. Het wrattenzwijn lijkt naar twee andere dieren te kijken, waarvan nog resten te zien zijn, die in een gevecht of paring verwikkeld zijn.

Het is niet eenvoudig om prehistorische rotstekeningen te dateren, maar volgens een artikel in Science Advances zou deze 45.500 jaar oud zijn. Daarmee is het de oudste tot nu toe gevonden figuratieve rotsschildering ter wereld. Figuratief wil zeggen dat een object uit de echte wereld, in tegenstelling tot abstrace patronen, wordt afgebeeld. Ter vergelijking: de tekeningen in de Franse grot bij Lascaux zijn 15.000 jaar oud en die in de Spaanse Altamira grot vermoedelijk 40.800 jaar.

De Leah Tedongnge grot waarin de tekening werd gevonden, is heel moeilijk te vinden en betreden. De grot ligt verscholen tussen steile kliffen en je kan alleen in de grot komen via een smalle doorgang. Bovendien is de grot tijdens het regenseizoen gevuld met water waardoor deze een groot deel van het jaar ontoegankelijk is.

Op Sulawesi liggen veel meer van dit soort karstgrotten en de laatste jaren zijn er vaker prehistorische schilderingen gevonden. Daarom bestaat het vermoeden dat er de komende tijd wel eens nog oudere tekeningen ontdekt kunnen worden.

