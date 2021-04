Archeologen hebben bij Luxor een 3400 jaar oude 'verloren stad' gevonden. Het is één van de grootste ontdekkingen in Egypte sinds de opgraving van het graf van Toetanchamon in 1923.

Een groep archeologen onder leiding van Zahi Hawass begon in september met opgravingen in de buurt van Luxor in de hoop een dodentempel te vinden, maar ze ontdekten iets veel groters: een stad die tijdens het bewind van farao Amenhotep III (1386-1353 v. Chr.) werd gebouwd, een zeer rijke en machtige periode. Uit historische gegevens is al bekend dat in deze stad onder andere drie paleizen van de farao stonden. Volgens archeologen is het één van de belangrijkste ontdekkingen sinds de opgraving van het graf van Toetanchamon in 1923. Salima Ikram, archeologe bij de American University in Caïro, noemt het in een interview met National Geographic zelfs 'het Pompeï van Egypte'.

De stad is uitzonderlijk goedbewaard gebleven. Zo staan er nog drie meter hoge muren overeind, is er een bakkerij met ovens en een keuken opgegraven en verder een begraafplaats met tombes en verschillende kamers gevuld met objecten zoals gereedschap, gekleurde potten, ringen en scarabees (Egyptische siervoorwerpen). Het is nog niet bekend hoe groot de stad is, dat zal verder onderzoek nog moeten uitwijzen, wel staat vast dat het om de stad van Amenhotep III gaat omdat er hiërogliefen gevonden zijn die dat bewijzen.

Archeologen hopen dat de ontdekking één van de grootste mysteries uit het Oude Egypte op zal lossen. De zoon van Amenhotep III - Amenhotep IV - brak volledig met het bewind van zijn vader. Hij nam een andere naam - Akhenaten (of Achnaton) -, veranderde de religie van polytheïsme in monotheïsme, introduceerde een andere kunststijl en verliet de stad die zijn vader liet bouwen en stichtte bij Amarna zijn eigen stad. Het bewind van Akhentan en zijn vrouw Nefertiti duurde maar kort en zijn zoon Toetanchamon brak op zijn beurt weer met het bewind van zijn vader.

Akhentan raakte volledig vergeten totdat in de achttiende eeuw bij Amarna de stad die hij had gesticht weer werd gevonden. Nooit is duidelijk geworden waarom deze Akhentan voor zo'n radicale verandering koos. De archelogen hopen dat verder onderzoek de reden voor deze breuk duidelijk zal maken.

